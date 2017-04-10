Джанет Джексон разводится

Поп-дива Джанет Джексон (Janet Jackson) не может жить в браке. Как сообщается, звезда рассталась с супругом, коим являлся катарский миллиардер Виссам Аль Мана (Wissam Al Mana). Правда, официальных сообщений пока нет.

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В начале января Джексон считала себя чуть ли не самой счастливой женщиной на свете. 50-летняя Джанет родила первенца, и, несмотря на опасения медиков, роды прошли без особых осложнений, малыш появился на свет вполне здоровеньким. Мальчика назвали Исса.

На протяжении нескольких месяцев артистка жила с ребенком в Лондоне. Помогать счастливой маме вызвалась бабушка - Кэтрин Джексон. По предположениям светских обозревателей, все это время Кэтрин удавалось сглаживать конфликты между Джанет и Виссамом. Но несколько недель назад мать звездного семейства Джексон вынуждена была вернуться в Лос-Анджелес - у ее дочери Ребби возникли проблемы.

А Джанет и Аль Мана решили расстаться.

По словам инсайдеров, маленький Исса будет жить с матерью, но певица не собирается препятствовать общению ребенка с отцом. Однако возникает другой вопрос - финансы.

Состояние Джексон - весьма внушительно, но тем не менее некоторые полагают, что певица намерена претендовать на половину состояния 42-летнего супруга, что составит примерно 500 миллионов долларов.

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Источник фото: Globallookpress.com