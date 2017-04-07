Опубликовано трогательное фото Жанны Фриске

У Фриске сегодня семейный праздник. Сыну покойной Жанны Платону исполняется 4 года. К сожалению, пока родные артистки не смогли установить нормальный контакт с отцом мальчика Дмитрием Шепелевым. Но Наталья Фриске поспешила поздравить ребенка через Insta и в честь мальчика опубликовала ранее неизвестное фото Жанны, сделанное на последних месяцах беременности.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Апр 6 2017 в 2:07 PDT

Наталья опубликовала трогательный коллаж снимков беременной певицы и маленького Платона. «Мой Платошка, если бы ты знал, как нам не хватает тебя...( С днём рождения, мой любимый мальчишка!!! Ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!! Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя и всегда помнят о тебе!!! Спасибо тебе, мой сист, за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордиться сыном!»

Подписчики девушки присоединились к поздравлениям: «Платошик, мама будет гордиться тобой, малыш. Будь счастлив и здоров», «С днем рождения, Платошка! Мама очень любит тебя и оберегает с небес!», «Здоровья Платону, хорошего будущего! Глазки Жанны! Вырастет Платон, сам все поймёт, сам будет к вам тянуться», «Мамина гордость растёт!!! Пусть всегда Платошка будет здоровым, счастливым мальчиком».

Ранее Владимир Фриске сообщал, что, несмотря на решение суда, устанавливающего правила общения мальчика с родственниками, Шепелев не дает возможности родным певицы видеться с ребенком.

Ранее мы писали:

Суд разбирает конфликт Фриске и Шепелева. Стороны воюют за ребенка.

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.

Семья Фриске обнаружила доказательства мошенничества Шепелева. Родные покойной звезды ведут расследование.