Бекмамбетов рассказал о реакции Леонова на «Время первых»

В отечественный прокат выходит один из самых ожидаемых российских фильмов. «Время первых» - картина о первом выходе человека в открытый космос. Продюсерам и режиссерам сильно повезло - реальный главный герой - Алексей Архипович Леонов - лично рассказал им детали истории и одним из первых оценил картину.

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Продюсер ленты Тимур Бекмамбетов на днях рассказал порталу Lenta.ru о процессе съемок. По словам Бекмамбетова, пример Леонова невероятно вдохновляет. «Мотивацией для нас было наличие живого героя. Легендарный космонавт, человек, первым вышедший в космос, Алексей Архипович Леонов рассказал нам эту историю и помог максимально подробно показать, как все происходило. Так что в хорошем смысле слова это авторский проект. Где автор — космонавт Леонов. Редко бывает, когда ты сталкиваешься не с фантазиями сценариста, а с реальным героем событий».

Продюсер уточнил, что космонавт стал в некотором роде главным цензором для съемочной группы. «Мы действительно ориентировались во всем на Леонова — и без его одобрения фильм бы никогда не вышел на экраны. Редкий случай — обычно у нас, кинематографистов, людей свободолюбивых, никакой цензуры нет. <...>. Когда Леонов посмотрел готовый фильм, наступила длинная пауза, после которой Женя Миронов спросил: «Ну как, Алексей Архипович?» Леонов сказал: «Вы знаете, только теперь я понял, насколько это было страшно». Лучший комплимент, который можно было сделать нашей съемочной группе и режиссеру!»

Тем временем издание Starhit выяснило, что Леонову не понравилось несколько моментов. «Компьютерная графика, конечно, на высоте. Так и не поймешь, где было снято – в космосе или в павильоне. А вот костюмы оставляют желать лучшего. На Жене Миронове мятый китель. Я фото показывал художнице по костюмам, мол, посмотрите, как мы выглядели – ни морщиночки! На дворе март стоял, а она одела всех в папахи, как в -20. Выглядит как крестный ход на Рождество. Тут я сам недоглядел, а потом уже поздно было. А во что наших с Павлом Беляевым жен одели? Чуть ли не в фуфайки!» - приводит издание слова космонавта.

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