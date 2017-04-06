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Собчак: «"Время первых" заставляет гордиться своей страной»


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Ксения Собчак нередко весьма критически высказывается по поводу российского искусства в целом и кинематографа в частности. Но накануне звезда удивила публику. Ксения с восторгом отозвалась о новой картине «Время первых». По словам знаменитости, эта лента заставила ее по-настоящему «гордиться своей страной».

Как написала Собчак в Instagram, накануне она совместно с компанией Omega провела закрытый показ ленты. «Надо сказать, это первая российская картина в жанре "патриотический байопик", которая мне понравилась. Меня совсем не тронули ни "Легенда 17", ни "Викинг", и тут вдруг - прекраснейший фильм, который заставляет по-настоящему гордиться своей страной, да еще и следить за лихо закрученным сюжетным "напряжением", хотя заранее знаешь вроде из истории, что все будет хорошо...»

Собчак в восторге и от сюжета, и от игры актеров. «Кино, после которого залезла в Интернет и второй час читаю и про Королева, и про космическую программу. Хочется узнать еще больше, настолько фильм понравился! Замечательно сделанные сцены в космосе (оказывается, "рисовала" фильм команда, которая делала "Гравитацию" - поэтому даже схожесть космических съемок этих фильмов чувствуется. Это, наверное, единственный минус фильма, некая такая вторичность космических съемок)».

К слову, подписчики звезды удивлены: «Неужели что-то хорошее написала про страну, в которой живет и благодаря которой катается как сыр в масле?», «Неожиданно такое здесь услышать! Если всё действительно так, это отлично», «Ксения, спасибо за вдохновляющее впечатление... Обязательно сделаю "киношопинг". Действительно, люди с Большой Буквы».

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0 Не нравится 0 Нравится 06.04.2017 Теги: Ксения Собчак

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