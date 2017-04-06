Хакеры скомпрометировали жену Мамаева
0 0
Некоторые российские звезды оказались жертвами хакерской атаки. На днях в Сети появились откровенные личные снимки Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Теперь в центре скандала супруга футболиста Павла Мамаева Алана.
Компрометирующие снимки Мамаевой появились в Twitter Влада Соколовского. Хакеры предлагают приобрести всем желающим эротические снимки Аланы, ее переписку за несколько лет, а также откровенные видеоролики.
По утверждениям злоумышленников, ранее супруга спортсмена не брезговала подрабатывать "ночной бабочкой", сообщает портал Life.ru. Сама Мамаева вместо комментариев опубликовала стильный снимок и написала: «Пока все обсуждают сплетни, мы с @sasha_kozlovich сделали хорошую съёмку».
В то же время Соколовский утверждает, что его аккаунт был взломан. Супруга артиста, певица Рита Дакота, заметила, что подобные атаки происходят не просто так, а на потребу публике, которая «любит копаться в чужом грязном белье».
«Только спрос порождает предложения. Туда же и радио, и телек, и все остальное: если бы вам не нравилась такая "музыка", такие новогодние шоу, такие передачи, то этого бы не было. Было бы другое, настоящее, вечное, достойное, наполненное интеллектуальным, культурным весом», - рассуждает Дакота.
Ранее мы писали:
Малахов разоблачил российских футболистов. Скандал вокруг фееричной пати с участием спортсменов.
Михаил Боярский против вмешательства в личную жизнь. Артист заступился за футболистов, кутивших в Монте-Карло.
Пикантные фото Скарлетт Йоханссон попали на всеобщее обозрение. Хакеры добрались до личного архива звезды.
Читайте также
Обсуждение 4
-
СмехА Рита Дакота, конечно,несет в массы "настоящее, вечное, достойное, наполненное интеллектуальным, культурным весом»...
06.04.17 13:03
-
Micha PiterНу, как говорится, сам себя не похвалишь... :)))))
06.04.17 13:13
-
Marana VilniusУ Дакоты своеобразный репертуар и достаточно сильный голос. Но и музыка - не 3 аккорда, и стихи не "ты пришёл, я ушла", так что зря вы так. Хотя я всего пару песен её слышала, мне они понравились. Ну и по сути она права: пока "пипл хавает", так и будут себя всякие бузовы именовать певицами.
06.04.17 14:18
-