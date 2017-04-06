Некоторые российские звезды оказались жертвами хакерской атаки. На днях в Сети появились откровенные личные снимки Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Теперь в центре скандала супруга футболиста Павла Мамаева Алана.

Публикация от ! Аlana🌴 (@alana_mamaeva) Апр 5 2017 в 11:59 PDT

Компрометирующие снимки Мамаевой появились в Twitter Влада Соколовского. Хакеры предлагают приобрести всем желающим эротические снимки Аланы, ее переписку за несколько лет, а также откровенные видеоролики.

По утверждениям злоумышленников, ранее супруга спортсмена не брезговала подрабатывать "ночной бабочкой", сообщает портал Life.ru. Сама Мамаева вместо комментариев опубликовала стильный снимок и написала: «Пока все обсуждают сплетни, мы с @sasha_kozlovich сделали хорошую съёмку».

В то же время Соколовский утверждает, что его аккаунт был взломан. Супруга артиста, певица Рита Дакота, заметила, что подобные атаки происходят не просто так, а на потребу публике, которая «любит копаться в чужом грязном белье».

«Только спрос порождает предложения. Туда же и радио, и телек, и все остальное: если бы вам не нравилась такая "музыка", такие новогодние шоу, такие передачи, то этого бы не было. Было бы другое, настоящее, вечное, достойное, наполненное интеллектуальным, культурным весом», - рассуждает Дакота.

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