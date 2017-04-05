Украшения ­YAKISCHIK: экзотика и роскошь в повседневности

Бренд дизайнерских ювелирных украшений YAKISCHIK представляет линейку уникальных изделий ручной работы. Каждый предмет являет собой завершенный и гармоничный ансамбль разнообразных материалов и техник, объединенных главной идеей – создание яркого и самодостаточного украшения, способного дополнить любой образ.

Татьяна Якищик, основательница бренда, уделяет особое внимание выбору материалов: древние и современные, натуральные, редкие, всегда интересные и обязательно качественные. Материалы, используемые Татьяной, многообразны: дорогой бисер, ювелирные камни и кристаллы Swarovski, жемчуг, минералы, натуральные аммониты – доисторические окаменелости, жившие миллионы лет назад, и даже крылья жуков. В мастерской YAKISCHIK все это удивительным образом преобразуется в современные и стильные аксессуары. Большинство украшений создаются в технике ручной ювелирной вышивки. Для изнанки используется натуральная итальянская кожа.

Главный плюс украшений YAKISCHIK в том, что они одинаково удачно дополняют как повседневные, так и праздничные луки.

Днем колье YAKISCHIK может стать центральным элементом образа, выгодно оттеняя контрастный свитер или водолазку в тон. Дополняя один джемпер или пуловер разными выразительными колье, вы получаете совершенно новое звучание знакомой вам вещи. Невероятно гармонируют украшения YAKISCHIK с вечерними и коктейльными платьями – строгими однотонными или фантазийными и многофактурными, с цветочными, анималистическими принтами.



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