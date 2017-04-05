Кондулайнен обнажится в день рождения

Актриса Елена Кондулайнен готовится отпраздновать день рождения. На выходных звезде исполнится 58 лет, и Елена планирует сделать праздник запоминающимся. Артистка решила вспомнить молодость и показать тело без прикрас.

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В день рождения, 9 апреля, Кондулайнен выступит на одном из концертов с эффектным перформансом. «Приближается день концерта. В одной из песен «Приходи ко мне» предполагается наряд "в чем мама родила". Приходите», — сообщила Елена Ивановна.

Напомним, сейчас артистка, по слухам, влюблена и счастлива. Она встречается с актером Олегом Каменщиковым, но предпочитает следовать принципу "счастье любит тишину".

«Каменщиков покорил ее сердце игрой на гитаре, - рассказывала ранее одна из подруг звезды изданию Starhit. - Они постоянно пропадали до утра в парках. На завтраках и ужинах садились исключительно вдвоем. Леночка по приезде в столицу решила продолжить общение, предложила поработать в паре. Теперь на сцену они выходят вместе и называют себя дуэт «Кокон». Звезду 90-х часто узнают на улицах, поэтому с бойфрендом она предпочитает уединяться у себя дома».

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