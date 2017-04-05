Кондулайнен обнажится в день рождения
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Актриса Елена Кондулайнен готовится отпраздновать день рождения. На выходных звезде исполнится 58 лет, и Елена планирует сделать праздник запоминающимся. Артистка решила вспомнить молодость и показать тело без прикрас.
В день рождения, 9 апреля, Кондулайнен выступит на одном из концертов с эффектным перформансом. «Приближается день концерта. В одной из песен «Приходи ко мне» предполагается наряд "в чем мама родила". Приходите», — сообщила Елена Ивановна.
Напомним, сейчас артистка, по слухам, влюблена и счастлива. Она встречается с актером Олегом Каменщиковым, но предпочитает следовать принципу "счастье любит тишину".
«Каменщиков покорил ее сердце игрой на гитаре, - рассказывала ранее одна из подруг звезды изданию Starhit. - Они постоянно пропадали до утра в парках. На завтраках и ужинах садились исключительно вдвоем. Леночка по приезде в столицу решила продолжить общение, предложила поработать в паре. Теперь на сцену они выходят вместе и называют себя дуэт «Кокон». Звезду 90-х часто узнают на улицах, поэтому с бойфрендом она предпочитает уединяться у себя дома».
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Обсуждение 3
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Micha PiterТак пусть выставит реальные фото - без засветов и фотошопа :))))
05.04.17 14:47
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50/50зачем показываться голой в 58 лет, если можно выставить старые снимки?))) хотя не поможет, удивительно пошлая баба, даже здесь как пописать присела))
05.04.17 10:17
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святыеугодникиНет повести печальнее на свете, чем обнаженная пенсионерка Кондулайнен.... Лена! Опомнись, побереги нервы и глаза тех, кому неловко за тебя. "Жалкое зрелище...душераздирающее...кошмар!"(С)
05.04.17 10:07