 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кондулайнен обнажится в день рождения


0 0

Актриса Елена Кондулайнен готовится отпраздновать день рождения. На выходных звезде исполнится 58 лет, и Елена планирует сделать праздник запоминающимся. Артистка решила вспомнить молодость и показать тело без прикрас.

В день рождения, 9 апреля, Кондулайнен выступит на одном из концертов с эффектным перформансом. «Приближается день концерта. В одной из песен «Приходи ко мне» предполагается наряд "в чем мама родила". Приходите», — сообщила Елена Ивановна.

Напомним, сейчас артистка, по слухам, влюблена и счастлива. Она встречается с актером Олегом Каменщиковым, но предпочитает следовать принципу "счастье любит тишину".

«Каменщиков покорил ее сердце игрой на гитаре, - рассказывала ранее одна из подруг звезды изданию Starhit. - Они постоянно пропадали до утра в парках. На завтраках и ужинах садились исключительно вдвоем. Леночка по приезде в столицу решила продолжить общение, предложила поработать в паре. Теперь на сцену они выходят вместе и называют себя дуэт «Кокон». Звезду 90-х часто узнают на улицах, поэтому с бойфрендом она предпочитает уединяться у себя дома».

Ранее мы писали:

Рената Литвинова влюблена? Звезда намекнула на романтические отношения.

Кристен Стюарт впервые откровенно рассказала о сокровенном. Актриса намекнула на бисексуальность. 

Елена Кондулайнен задумалась о семье. Актриса не прочь стать еще раз мамой.


0 Не нравится 0 Нравится 05.04.2017 Теги: Елена Кондулайнен

Читайте также

 

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору