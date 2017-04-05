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Шарлиз Терон объединилась с Вином Дизелем


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Безумные гонки продолжаются. И на этот раз герою Вина Дизеля (Vin Diesel) предстоит столкнуться с очень опасным и красивым соперником. Но это на съемочной площадке Вин и Шарлиз Терон (Charlize Theron) изображали смертельную схватку. А в жизни актеры просто обожают друг друга.

 
 
 

Дизель и Терон представили новую картину в столице Германии. 41-летняя Шарлиз выглядела очень стильно в платье-бюстье, и Вин с удовольствием позировал фотографам в объятиях коллеги.

В Берлин прибыли только две звезды ленты. По слухам, во время съемок у Дизеля возникли некоторые разногласия с Дуэйном Джонсоном (Dwayne Johnson) и актеры решили провести промоушен-турне «Форсажа-8» по отдельности.

Напомним, Терон сыграла в популярной франшизе впервые. «Это грандиозный проект, и я просто не могла отказаться. Для меня была невероятная честь стать частью франшизы. К тому же график съемок получился очень удачным для меня как для матери двух маленьких детей. Все сложилось просто идеально», — рассказывала актриса.

В российский прокат картина выйдет 13 апреля. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что дату релиза картины «Форсаж-8» могут перенести на неделю из-за российского фильма «Время первых», показ которого приурочен ко Дню космонавтики. Но в Министерстве культуры РФ заявили, что изменений не будет.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 05.04.2017 Теги: Шарлиз Терон Вин Дизель

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