Калманович резко помолодела

44-летняя Анастасия Калманович считается дамой привлекательной, стильной, с изюминкой. А теперь актриса выглядит еще и моложе лет на десять. Артистка решилась на курс омолаживающих процедур и теперь готовит эссе, в котором расскажет о своем опыте.

Публикация от Andrey Iskornev (@andrey_iskornev) Апр 3 2017 в 3:57 PDT

Вчера известный пластический хирург Андрей Искорнев опубликовал в Insta фотографии Калманович до и после процедур коррекции внешности. Результат поражает. «Спасибо тебе, дорогая Настя Калманович, за снимки. Это мы на 9-е сутки такие красивые после гармонизации, без ретуши», — написал специалист.

Поклонники Калманович и подписчики Искорнева ошеломлены: «Смело минус 20 лет», «Из серии - на 20 лет моложе, или если точнее выражаться: 25 опять», «20 лет скинула». Некоторые отмечают, что актриса перестала быть собой: «Это разные люди, наверное, приходится платить за молодость. Так, как раньше, не будет никогда, ни в случае старения, ни в случае операции. Выбираем», «Конечно, стала моложе, конечно, работа дока, но лицо уже не её», «Намного моложе. Круто и профессионально. Но это уже не она».

Сама же Анастасия обещает в скором времени поделиться своим опытом омоложения в подробностях. «Мое эссе-наблюдение в процессе. Скоро опубликую», – сообщила Калманович.

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