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У Умы Турман новый роман


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У Умы Турман новый роман

В начале года она боролась за дочь. И победила. А теперь голливудская актриса Ума Турман (Uma Thurman) наслаждается жизнью на острове миллионеров Сен-Барт. И наслаждается не одна.

На выходных 46-летняя знаменитость попалась на глаза папарацци на одном из пляжей. Актриса была в прекрасном настроении, наслаждалась солнцем и морем. Светские обозреватели отметили, что Ума в неплохой форме, а ее бикини очень стильное.

Чуть позже выяснилось, что отдыхать Турман отправилась не одна, а в компании некоего привлекательного незнакомца. Актриса и ее приятель не стеснялись объятий на публике, и журналисты сделали вывод, что у звезды новый роман.

Напомним, в январе Уме удалось отстоять в суде право преимущественной опеки над младшей дочерью Луной. Актриса судилась с бывшим бойфрендом, швейцарским финансистом Арпадом Бюссоном (Arpad Busson). В ходе тяжбы Бюссон заявил о злоупотреблении Турман алкоголем и проблемах с психикой. Но психиатр, проводивший беседу с Турман по предписанию суда, заявил, что у актрисы действительно наблюдается синдром дефицита внимания и гиперактивности, однако в целом звезда вполне психически здорова.

Финансист пытался оспорить ранее вынесенное решение суда, согласно которому он может видеться с дочерью только на территории США. Недавно мужчине была проведена операция, и сейчас он не может вылетать в Нью-Йорк и видеться с Луной так часто, как ему бы хотелось.

Ранее мы писали:

Ума Турман изобразила оргазм. Постер фильма «Нимфоманка». 

Ума Турман: «Безумно люблю детей». Актриса рассказала о наследниках. 

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0 Не нравится 0 Нравится 03.04.2017 Теги: Ума Турман

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