Людмила Путина нашла любовь
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Экс-супруга президента Владимира Путина предпочитает приватный образ жизни. После официального сообщения о разводе в 2017 году Людмила Александровна не общается с журналистами и редко появляется на публике. И все же прессе удалось выяснить, что дама не страдает от одиночества, и даже нашли тому доказательства.
Год назад в СМИ появились сообщения о том, что бывшая первая леди сменила фамилию, став Людмилой Очеретной. По слухам, Людмила Александровна сочеталась браком с председателем правления «Центра развития межличностных коммуникаций» Артуром Очеретным.
Ни представители президента, ни сама Людмила Александровна не стали комментировать сплетни.
Но на прошлой неделе одному из фотографов удалось сделать снимки Людмилы Александровны в компании с Очеретным в лондонском аэропорту «Хитроу», сообщает Starhit. По словам мужчины, пара прилетела в Англию из Москвы. «Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, кативший тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону. Рядом с ним шла ухоженная, строго одетая женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента и услышал, как люди неподалеку обсуждают ее», — цитирует издание фотографа.
Напомним, в прошлом году Владимир Путин на ежегодной «Прямой линии» на вопрос, действительно ли его экс-супруга снова замужем, ответил: «Вы знаете, мы с Людмилой Александровной иногда видимся. Нечасто, но встречаемся. У нас очень добрые отношения, может, даже лучше, чем были раньше. У нее все в порядке. То, что в газетах пишут, — отдельная тема. Она своей жизнью довольна, у нее все хорошо. Я тоже доволен, у меня тоже все хорошо».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 10
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ПрелестьУхоженна она наверное в меру своей запущенности. Но то, что после туманного развода живёт и счастлива - этому обязательно нужно порадоваться. Это бы ло бы очень здорово, если это правда. И очень жестоко, если она не счастлива. Дай Бог чтобы счастлива.
04.04.17 02:20
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надянормально она выглядит, я бы отметила бы внешнее сходство с В.Путиным, удивительно похожи))). Она миловидная пухляшка .
03.04.17 13:20
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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KoshkaНу и что?
03.04.17 14:38
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ЮляПонятие любви более широко, чем возраст и тело. Люди создающие семьи с инвалидами - извращенцы? Все предположения в вашем посту могут быть, кроме утверждения " извращенца". Одна моя знакомая , помешанная на внешности заявила , что Джон Малкович изврашенец. так как видела и сфотографировала она его в Парижском ресторане с женщиной возраста и комплекции Людмилы. Аргумент- "Такой мужчина должен встречайся с моделями и "ухоженными" женщинами, Типа ботокс и эстетика и тд. А он с деревней." Он просто нормальный мужчина с адекватным восприятием себя и пониманием любви.Сама уже на пародию похожа ,Вся переделана до неузнаваемости.
03.04.17 14:51
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СимаОна неухоженная и заплывшая, это запущенность и лень, а не объективная причина. Возраст к этому отношения не имеет. Сравнение с инвалидами тем более не корректно.
03.04.17 22:58
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ЮляОткуда Вы знаете, что лень , а что не лень? Что значит запущенность? Это значит неухоженная ? Что Вы об этом знаете? Что Вы знаете об ее отплытие? Понятие лень как таковое не существует. Существуют всегда глубокие причины почему человек так или иначе себя ведет. Людмила - женщина пережившая клиническую смерть и тяжелейшую инвалидность.Чудо вообще. что она ходит. И возможно у нее европейское представление о красоте. И это не делает из мужчины который ее любит извращенца.
03.04.17 23:18
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Откуда информация о том, что Людмила Путина пережила клиническую смерть и была (стала?) инвалидом? Поиск в интернете дает единственную ссылку на ваш пост.
04.04.17 00:53
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