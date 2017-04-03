Людмила Путина нашла любовь

Экс-супруга президента Владимира Путина предпочитает приватный образ жизни. После официального сообщения о разводе в 2017 году Людмила Александровна не общается с журналистами и редко появляется на публике. И все же прессе удалось выяснить, что дама не страдает от одиночества, и даже нашли тому доказательства.

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Год назад в СМИ появились сообщения о том, что бывшая первая леди сменила фамилию, став Людмилой Очеретной. По слухам, Людмила Александровна сочеталась браком с председателем правления «Центра развития межличностных коммуникаций» Артуром Очеретным.

Ни представители президента, ни сама Людмила Александровна не стали комментировать сплетни.

Но на прошлой неделе одному из фотографов удалось сделать снимки Людмилы Александровны в компании с Очеретным в лондонском аэропорту «Хитроу», сообщает Starhit. По словам мужчины, пара прилетела в Англию из Москвы. «Сначала из зоны контроля вышел стильно одетый мужчина, кативший тележку с несколькими чемоданами. Он параллельно разговаривал по телефону. Рядом с ним шла ухоженная, строго одетая женщина тоже с огромной каталкой. Я узнал в ней бывшую жену нашего президента и услышал, как люди неподалеку обсуждают ее», — цитирует издание фотографа.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин на ежегодной «Прямой линии» на вопрос, действительно ли его экс-супруга снова замужем, ответил: «Вы знаете, мы с Людмилой Александровной иногда видимся. Нечасто, но встречаемся. У нас очень добрые отношения, может, даже лучше, чем были раньше. У нее все в порядке. То, что в газетах пишут, — отдельная тема. Она своей жизнью довольна, у нее все хорошо. Я тоже доволен, у меня тоже все хорошо».

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Источник фото: Globallookpress.com