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Валерия Гай Германика: «Настоящий режиссер выходит на работу, как на войну»


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Что общего у режиссера и космонавта? Известный режиссер Валерия Гай Германика на днях объяснила это на съемках программы «ОК на связи!» соцсети «Одноклассники». По мнению звезды, все профессии важны, но режиссура и космонавтика, ко всему прочему, требуют железных нервов и способности к риску.

Как заявила Германика, в свое время профессия режиссер считалась элитарной. «Туда было сложно попасть, как в космонавты. И я так к ней отношусь, я серьезно отношусь. Режиссер, настоящий режиссер, выходит на работу, как на войну. Никогда для серьезного режиссера не было легкого времени».

Сама же Валерия занялась режиссурой почти что случайно. «Я была беременна, и у меня не было выбора, - поведала девушка, известная эпатажными выходками. - Все в моей жизни происходит от безысходности. Это была первая стоящая работа, которая подвернулась в моей жизни».

По мнению звезды, сейчас в режиссуре особенно сложно, поскольку профессиональный обмен опытом отсутствует. «Вы видели современных режиссеров? Что мы можем дать друг другу? Ничего! Мы на разных ветках какого-то трухлявого дуба сидим. К кому мне прислушиваться? Мне говорят, что со мной никто работать не хочет. Да они врут мне специально – это с ними никто не хочет работать».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 01.04.2017 Теги: Валерия Гай Германика

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