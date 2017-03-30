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Заворотнюк не признали банкротом


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Известная актриса Анастасия Заворотнюк вздохнула с облегчением. Сегодня, 30 марта, в арбитражном суде состоялось заседание по делу о банкротстве звезды. По итогам заседания звезда сериала "Моя прекрасная няня" банкротом не признана.

Как сообщается, суд отклонил заявление «Русского ипотечного банка» о признании Анастасии банкротом. Производство по делу о банкротстве прекращено.

Банк подал против Заворотнюк иск после того, как актриса не смогла выполнить условия кредитного договора, заключенного в 2014 году. Актриса взяла кредит в валюте, но из-за резкого изменения курса не смогла вовремя производить выплаты. Юристы Анастасии пытались добиться пересмотра платежей с целью выплаты в рублях, но безуспешно.

По некоторым данным, представители банка продолжают настаивать на погашении Анастасией оставшейся суммы кредита одним платежом. Уладить вопрос сторонам не удается. Ситуация осложняется тем, что, по некоторым данным, у Заворотнюк нет никаких активов, оформленных на ее имя.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2017 Теги: Анастасия Заворотнюк

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