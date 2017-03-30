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Снигирь рассказала о балансе


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Снигирь рассказала о балансе

Актриса Юлия Снигирь, в отличие от большинства коллег, не любит лишний пиар. Девушка старается не распространяться о личном, не показывает годовалого сына Федора публике, не обсуждает своего возлюбленного. Не то чтобы Юлия была высокомерным снобом, нет.  Как призналась артистка, в последнее время она стала испытывать дискомфорт на шумных церемониях, а еще ей больше нравится уединение.

Снигирь шутливо называет себя «социопатом». Но в то же время подчеркивает, что дома чувствует себя комфортно и с материнскими обязанностями справляется без особых проблем.

«Мне кажется, мои близкие и мой дом меня уравновешивают. Хотя я не уверена, что смогу быть такой «мамочкой-мамочкой». Я просто понимаю, что если сын и является центром моей вселенной, то эта вселенная достаточно большая и в ней много всего есть. Наверное, я окончательно успокоюсь, если буду постоянно работать в театре и репетировать, репетировать», — цитирует звезду ОК!.

По словам актрисы, сейчас для нее основная трудность - грамотный тайм-менеджмент. Дни, когда Юлия не на съемках, пролетают с невероятной скоростью. «Честно, не понимаю: проснулась, а уже опять надо спать ложиться».

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Евгений Цыганов не знает, что такое любовь. Актер полагает, что любовь «горючее такое вещество, которое может согреть, а может взорвать». 

Юлия Снигирь: «У нас любят убогих, несчастных». По наблюдениям актрисы, в нашей стране успешные люди не пользуются уважением в обществе. 



0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2017 Теги: Юлия Снигирь

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