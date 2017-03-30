Снигирь рассказала о балансе

Актриса Юлия Снигирь, в отличие от большинства коллег, не любит лишний пиар. Девушка старается не распространяться о личном, не показывает годовалого сына Федора публике, не обсуждает своего возлюбленного. Не то чтобы Юлия была высокомерным снобом, нет. Как призналась артистка, в последнее время она стала испытывать дискомфорт на шумных церемониях, а еще ей больше нравится уединение.

Публикация от Юлия Снигирь (@jsnigir) Мар 30 2017 в 3:12 PDT

Снигирь шутливо называет себя «социопатом». Но в то же время подчеркивает, что дома чувствует себя комфортно и с материнскими обязанностями справляется без особых проблем.

«Мне кажется, мои близкие и мой дом меня уравновешивают. Хотя я не уверена, что смогу быть такой «мамочкой-мамочкой». Я просто понимаю, что если сын и является центром моей вселенной, то эта вселенная достаточно большая и в ней много всего есть. Наверное, я окончательно успокоюсь, если буду постоянно работать в театре и репетировать, репетировать», — цитирует звезду ОК!.

По словам актрисы, сейчас для нее основная трудность - грамотный тайм-менеджмент. Дни, когда Юлия не на съемках, пролетают с невероятной скоростью. «Честно, не понимаю: проснулась, а уже опять надо спать ложиться».

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