Начни новую жизнь с «Клео». Теперь и в Instagram!
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Ставить на себе крест всегда преждевременно. И суперпроект «Начни новую жизнь» в третий раз это доказывает.
В новом сезоне преображение предстоит 35-летней Наталии. Она состоялась в карьере и воспитала сына, но чувствовала пустоту в жизни и не знала, как можно исправить ситуацию.
В свой первый день на проекте Наталия встретилась с психологом Юлией Свияш. Вместе они наметили план действий по возвращению героини к себе настоящей.
«В ходе беседы мы попробовали разоблачить установку Наташи о том, что мужчины хотят от женщины только слабости и ведомости и что социальные достижения женщины – это недостаток, который нужно прятать, накрываясь овечьей шкуркой образа девочки.
Очень надеюсь на то, что и в новом имидже Наташи будут отражены ее цельность, ее достоинство и тот подлинный психологический и социальный вес, в котором она находится», - говорит психолог и писательница Юлия Свияш.
Кроме психологической работы над собой, нашей героине предстоят две серьезные операции - увеличение груди и коррекция носа. Обо всех этапах своего пути она будет вести блог, который мы опубликуем на «Клео». Также все-все последние новости проекта мы будем выкладывать в Instagram. Следите за преображением Наталии здесь!
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Обсуждение 9
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Фото с сыном удивляет)) Море комплиментов Наташе! Красотка!
30.03.17 20:09
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Виктория МоскваЗашла - ничего у вас там интересного нет. Выкладывайте там другие интересные фотки с проекта и будем смотреть)
30.03.17 13:09
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AVIVAВ лучшем случае - сестра с братом)) Конечно, на фото может не видны морщины, но если они и есть - уверена что косметолог в рамках проекта все исправит:))
30.03.17 12:15
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Vera MoscowКогда в самом начале написали, что у Наташи 15 летний сын, я, конечно, удивилась... Но теперь! Хрупкая молодая девочка и такой взрослый симпатичный молодой человек! Теперь буду смотреть и в Инстаграмм
30.03.17 11:52
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КРИСНичего себе! Вы хотите сказать что это сын с матерью???
30.03.17 11:33
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КРАСОТКАА смысл? Там тот же текст и меньше фоток худьшего качества, нам и здесь неплохо))
30.03.17 11:26
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Мда, красивая молодая женщина с хорошей фигурой, интересным лицом и кучей комплексов.
30.03.17 10:41