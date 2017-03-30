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Начни новую жизнь с «Клео». Теперь и в Instagram!


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Ставить на себе крест всегда преждевременно. И суперпроект «Начни новую жизнь» в третий раз это доказывает.

В новом сезоне преображение предстоит 35-летней Наталии. Она состоялась в карьере и воспитала сына, но чувствовала пустоту в жизни и не знала, как можно исправить ситуацию.

В свой первый день на проекте Наталия встретилась с психологом Юлией Свияш. Вместе они наметили план действий по возвращению героини к себе настоящей.

«В ходе беседы мы попробовали разоблачить установку Наташи о том, что мужчины хотят от женщины только слабости и ведомости и что социальные достижения женщины – это недостаток, который нужно прятать, накрываясь овечьей шкуркой образа девочки.

Очень надеюсь на то, что и в новом имидже Наташи будут отражены ее цельность, ее достоинство и тот подлинный психологический и социальный вес, в котором она находится», - говорит психолог и писательница Юлия Свияш.

Кроме психологической работы над собой, нашей героине предстоят две серьезные операции - увеличение груди и коррекция носа. Обо всех этапах своего пути она будет вести блог, который мы опубликуем на «Клео». Также все-все последние новости проекта мы будем выкладывать в Instagram. Следите за преображением Наталии здесь!



0 Не нравится 4 Нравится 30.03.2017 Теги: клео начни новую жизнь преображение пластика

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