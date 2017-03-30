Иванка Трамп будет работать без зарплаты

Дочь президента США Иванка Трамп (Ivanka Trump) нередко выступает правой рукой отца. Какое-то время Иванку даже называли «серой первой леди», настолько сильно ее влияние на президента. Но теперь девушка станет служащей Белого дома официально. Правда, на безвозмездной основе.

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По информации The New York Times, Иванка, как и ее муж, Джаред Кушнер, будет работать в качестве советника, не получая при этом зарплату. Специально для девушки выделен кабинет в Западном крыле Белого дома.

Должность Иванки будет называться «помощник президента». Кушнер в настоящее время является старшим советником главы государства. Дочь президента уже поспешила заявить, что будет беспрекословно соблюдать этику федеральных служащих, в частности, раскрывать свою финансовую информацию.

Напомним, сам Трамп еще в январе заявил: он не исключает вероятности, что его дочь займет один из постов в Белом доме. «Ее муж Джаред (Кушнер) очень умный хороший парень, он в офисе. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Она — очень особенный человек, у нее такая квалификация, какую вы только можете иметь. Я сейчас ничего не исключаю, никакую возможность», — заявил американский президент.

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Источник фото: Globallookpress.com