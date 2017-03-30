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Иванка Трамп будет работать без зарплаты


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Дочь президента США Иванка Трамп (Ivanka Trump) нередко выступает правой рукой отца. Какое-то время Иванку даже называли «серой первой леди», настолько сильно ее влияние на президента. Но теперь девушка станет служащей Белого дома официально. Правда, на безвозмездной основе.

По информации The New York Times, Иванка, как и ее муж, Джаред Кушнер, будет работать в качестве советника, не получая при этом зарплату. Специально для девушки выделен кабинет в Западном крыле Белого дома.

Должность Иванки будет называться «помощник президента». Кушнер в настоящее время является старшим советником главы государства. Дочь президента уже поспешила заявить, что будет беспрекословно соблюдать этику федеральных служащих, в частности, раскрывать свою финансовую информацию.

Напомним, сам Трамп еще в январе заявил: он не исключает вероятности, что его дочь займет один из постов в Белом доме. «Ее муж Джаред (Кушнер) очень умный хороший парень, он в офисе. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Она — очень особенный человек, у нее такая квалификация, какую вы только можете иметь. Я сейчас ничего не исключаю, никакую возможность», — заявил американский президент.

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Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2017 Теги: Иванка Трамп

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