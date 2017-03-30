Фестиваль "Свадьба мечты" в парк-отеле "Дракино" – это уже ежегодный масштабный свадебный фестиваль, уникальное событие, на площадках которого пройдут мастер-классы и выставки, модные показы и дегустации.

Фестиваль "Свадьба мечты" в "Дракино" – это пространство, где воплощаются самые яркие и креативные идеи организации свадьбы, которые позволят сделать событие стильным, неповторимым и запоминающимся. Здесь раскроются все секреты: как создать неповторимый образ невесты и оригинально оформить церемонию бракосочетания.













Фестиваль "Свадьба мечты" – это образовательная площадка, где можно узнать все о деталях организации торжества, принять участие в репетициях свадебных церемоний, услышать советы и рекомендации ведущих экспертов свадебной индустрии.

Профессионалы

Участниками и гостями фестиваля станут представители свадебного бизнеса: флористы, декораторы, фотографы, видеографы, кондитеры, свадебные организаторы, дизайнеры, визажисты и стилисты смогут продемонстрировать свои возможности.















Программа

Мастер-классы от ведущих свадебных экспертов

Дегустация вин, праздничных блюд и свадебного торта

Дефиле свадебных и вечерних платьев

Репетиция выездной регистрации

Идеи свадебного оформления

Свадебная ярмарка

Фотобиеннале

Выставка свадебных платьев и аксессуаров

Идеи организации тематической свадьбы

Академия флористики

Хендмейд-мастерская свадебной атрибутики

Прически и визаж

Программа «SPA для влюбленных»

Музыкальные сюрпризы

Фуршет и подарки

Подарком от парка "Дракино" для будущих молодоженов станут презентация программы «SPA для двоих» и эксклюзивные условия на организацию свадьбы!



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