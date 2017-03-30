Фестиваль "Свадьба мечты" в парк-отеле "Дракино"
0 0
Фестиваль "Свадьба мечты" в парк-отеле "Дракино" – это уже ежегодный масштабный свадебный фестиваль, уникальное событие, на площадках которого пройдут мастер-классы и выставки, модные показы и дегустации.
Фестиваль "Свадьба мечты" в "Дракино" – это пространство, где воплощаются самые яркие и креативные идеи организации свадьбы, которые позволят сделать событие стильным, неповторимым и запоминающимся. Здесь раскроются все секреты: как создать неповторимый образ невесты и оригинально оформить церемонию бракосочетания.
Фестиваль "Свадьба мечты" – это образовательная площадка, где можно узнать все о деталях организации торжества, принять участие в репетициях свадебных церемоний, услышать советы и рекомендации ведущих экспертов свадебной индустрии.
Профессионалы
Участниками и гостями фестиваля станут представители свадебного бизнеса: флористы, декораторы, фотографы, видеографы, кондитеры, свадебные организаторы, дизайнеры, визажисты и стилисты смогут продемонстрировать свои возможности.
Программа
- Мастер-классы от ведущих свадебных экспертов
- Дегустация вин, праздничных блюд и свадебного торта
- Дефиле свадебных и вечерних платьев
- Репетиция выездной регистрации
- Идеи свадебного оформления
- Свадебная ярмарка
- Фотобиеннале
- Выставка свадебных платьев и аксессуаров
- Идеи организации тематической свадьбы
- Академия флористики
- Хендмейд-мастерская свадебной атрибутики
- Прически и визаж
- Программа «SPA для влюбленных»
- Музыкальные сюрпризы
- Фуршет и подарки
Подарком от парка "Дракино" для будущих молодоженов станут презентация программы «SPA для двоих» и эксклюзивные условия на организацию свадьбы!
Публикуется на правах рекламы