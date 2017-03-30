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Фестиваль "Свадьба мечты" в парк-отеле "Дракино"


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Фестиваль "Свадьба мечты" в парк-отеле "Дракино" – это уже ежегодный масштабный свадебный фестиваль, уникальное событие, на площадках которого пройдут мастер-классы и выставки, модные показы и дегустации.

Фестиваль "Свадьба мечты"  в "Дракино" – это пространство, где воплощаются самые яркие и креативные идеи организации свадьбы, которые позволят сделать событие  стильным, неповторимым и запоминающимся. Здесь раскроются все секреты: как создать неповторимый образ невесты и  оригинально оформить церемонию бракосочетания.

 
 
 

Фестиваль "Свадьба мечты" – это образовательная площадка, где можно узнать все о деталях организации торжества, принять участие в репетициях свадебных церемоний, услышать советы и рекомендации ведущих экспертов свадебной индустрии.

Профессионалы

Участниками и гостями фестиваля станут представители свадебного бизнеса: флористы, декораторы, фотографы, видеографы, кондитеры, свадебные организаторы, дизайнеры, визажисты и стилисты смогут продемонстрировать свои возможности.

 
 
 

Программа

  • Мастер-классы от ведущих свадебных экспертов
  • Дегустация вин, праздничных блюд  и свадебного торта
  • Дефиле свадебных и вечерних платьев
  • Репетиция выездной регистрации
  • Идеи свадебного оформления
  • Свадебная ярмарка
  • Фотобиеннале
  • Выставка свадебных платьев и аксессуаров
  • Идеи организации тематической свадьбы
  • Академия флористики
  • Хендмейд-мастерская свадебной атрибутики
  • Прически и визаж
  • Программа «SPA для влюбленных»
  • Музыкальные сюрпризы
  • Фуршет и подарки

Подарком от парка "Дракино" для будущих молодоженов станут презентация программы «SPA для двоих» и эксклюзивные условия на организацию свадьбы!


Публикуется на правах рекламы

 


0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2017 Теги: свадьба Фестиваль Парк-отель Дракино

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