Мила Кунис рассказала о сыне

Актриса Мила Кунис (Mila Kunis) теперь счастливая мама двух очаровательных ребят. В ноябре прошлого года звезда подарила мужу сына. Димитри Портвуд (Dimitri Portwood) растет здоровеньким и... весьма активным.

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Мила блеснула на одной из презентаций в рамках CinemaCon в Лас-Вегасе. На расспросы журналистов, как она чувствует себя в роли матери двух детей, Кунис пояснила: «Ну, по-разному. Ему (сыну) всего лишь четвертый месяц. И если вы, ребята, забыли о том, что такое бессонные ночи, я могу вам напомнить».

В скором времени актриса планирует вернуться на съемочную площадку. Она уже подписала контракт на съемки в сиквеле «Плохие мамочки. Рождество».

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«Знаете, это довольно странно и любопытно, — рассказала актриса. — Этот фильм позволил людям говорить на тему, которая ранее умалчивалась. Ко мне даже мужчины подходят и говорят: "Замечательная лента. Наконец, я начал понимать мою жену и мою мать". Люди отреагировали так, потому что это правдивый фильм. Да, забавный, но что важно, он еще и о том, что происходит в реальности».

Напомним, сейчас Мила вместе с мужем Эштоном Кутчером (Ashton Kutcher) также растит двухлетнюю дочь Уайетт (Wyatt).

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