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Топалова все достало


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Топалова все достало

Певец Влад Топалов радует поклонников премьерой. Накануне был представлен клип на песню «Достало». Светские обозреватели в некотором замешательстве - не пытается ли Влад намекнуть на сложности в браке?

 

В начале месяца в прессе появились сообщения о скором разводе певца. Якобы Топалов и его жена Ксения Данилина уже подали документы на расторжение брака. Однако сам артист в скором времени сплетни опроверг. «Я не могу понять, откуда взялись эти слухи. Я никак не хочу это комментировать, бред какой-то. У меня все хорошо».

Однако сейчас внимательные поклонники и журналисты вновь насторожились. Сюжет ролика на песню «Достало» в принципе выдержан в юмористическом духе. Вот только сейчас на том самом пальце Влада нет обручального кольца. А в микроблоге артиста опубликованы лишь снимки из студии звукозаписи и с прогулок в одиночестве. Ксения же увлечена публикацией селфи. Что же произошло в отношениях пары? Поклонники пока теряются в догадках. И ходят слухи, что супруги уже давно не живут вместе.

Напомним, с Ксенией Влад сочетался браком в сентябре 2015 года.

Ранее мы писали:

Влад Топалов женился. Певец влюблен и счастлив.

Джонни Депп: цена развода. Звезды развелись полюбовно, Джонни отдает бывшей жене 7 миллионов.​

Самые короткие браки знаменитостей. Звезды Голливуда славятся своей ветреностью. 



0 Не нравится 0 Нравится 28.03.2017 Теги: Влад Топалов

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