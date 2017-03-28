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Алисия Викандер блеснула в образе Лары Крофт


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В январе в ЮАР стартовали съемки новой части приключенческого боевика «Лара Крофт». Анджелину Джоли (Angelina Jolie) в главной роли заменила шведская актриса Алисия Викандер (Alicia Vikander), и по первым снимкам со съемочной площадки обозреватели сделали вывод, что Алисия подготовилась основательно. А теперь Викандер согласилась блеснуть в образе Лары для глянца.

Шикарные, но не слишком броские бицепсы, идеальные трицепсы и изумительная линия бедер. Вот что первым делом бросается в глаза на снимках Викандер для Vanity Fair.

Как уточняется, Алисия более полугода готовилась к съемкам приключенческой картины. Она старательно занималась под руководством персонального тренера, следовала строгому режиму питания, наращивала мышечную массу.

Создатели картины также раскрыли детали сюжета новой ленты. В картине главной героине 21 год, она ведет не слишком увлекательную жизнь простой студентки лондонского колледжа, подрабатывая курьером. Ее судьба могла бы быть совсем иной, согласись Лара семь лет назад возглавить бизнес-империю своего отца, пропавшего при загадочных обстоятельствах. В какой-то момент Лара решает отправиться на его поиски и оказывается в малоизведанной местности на другом конце света, где исследует гробницу на острове близ Японии и начинает карьеру расхитительницы.

Премьера обновленной картины запланирована на 16 марта 2018 года.

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    Как Вам новая Лара Крофт?

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0 Не нравится 0 Нравится 28.03.2017 Теги: Алисия Викандер

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