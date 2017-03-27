Ведущая шоу «Орел и Решка» учит английский рывками

Популярный Insta-блогер Анастасия Ивлеева недавно совершила прорыв. Девушка стала ведущей шоу «Орел и Решка. Перезагрузка». Первый выпуск передачи с Настей произвел на публику неоднозначное впечатление. Впрочем, редко у кого первый блин не бывает комом, Ивлеева старательно входит в новое амплуа и активно изучает английский язык.

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Сейчас Ивлеева лоб в лоб столкнулась с понятием языкового барьера, языкового блока и прочими не самыми приятными вещами, которые нервируют путешественников, заранее не освоивших некоторый запас лексики английского языка.

Но настрой у Насти боевой, и она старается. «В свое оправдание могу сказать, что за месяц до предложения от «Пятницы» я начала ходить к преподавателю английского, но, конечно, ничего особо выучить не успела, потому что была вырвана из московской жизни… Поэтому сейчас стараюсь учить язык рывками: в самолете, по скайпу, по каким-то приложениям в телефоне… Еще немного волновалась, как же буду в поездках снимать свои видео. И не зря, кстати – на это времени вообще не остается. Я так переживала, что почти два месяца не могла сказать своим подписчикам, почему стала так редко выкладывать видео…» — поведала девушка изданию Starhit.

Стоит отметить, что с мотивацией у девушки сейчас проблем нет. Она все еще очень рада своему назначению на пост ведущей и на волне позитива готова почти на любые геройства.

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