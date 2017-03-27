 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ведущая шоу «Орел и Решка» учит английский рывками


0 0

Популярный Insta-блогер Анастасия Ивлеева недавно совершила прорыв. Девушка стала ведущей шоу «Орел и Решка. Перезагрузка». Первый выпуск передачи с Настей произвел на публику неоднозначное впечатление. Впрочем, редко у кого первый блин не бывает комом, Ивлеева старательно входит в новое амплуа и активно изучает английский язык.

Сейчас Ивлеева лоб в лоб столкнулась с понятием языкового барьера, языкового блока и прочими не самыми приятными вещами, которые нервируют путешественников, заранее не освоивших некоторый запас лексики английского языка.

Но настрой у Насти боевой, и она старается. «В свое оправдание могу сказать, что за месяц до предложения от «Пятницы» я начала ходить к преподавателю английского, но, конечно, ничего особо выучить не успела, потому что была вырвана из московской жизни… Поэтому сейчас стараюсь учить язык рывками: в самолете, по скайпу, по каким-то приложениям в телефоне… Еще немного волновалась, как же буду в поездках снимать свои видео. И не зря, кстати – на это времени вообще не остается. Я так переживала, что почти два месяца не могла сказать своим подписчикам, почему стала так редко выкладывать видео…» — поведала девушка изданию Starhit.

Стоит отметить, что с мотивацией у девушки сейчас проблем нет. Она все еще очень рада своему назначению на пост ведущей и на волне позитива готова почти на любые геройства.

Ранее мы писали:

Жанна Бадоева: «"Орел и решка" началась с моего увлечения». Откровенное интервью "Клео".

5 секретов красоты: Регина Тодоренко. Своими секретами красоты делится ведущая популярного шоу «Орел и решка: на краю света».

Антон Лаврентьев и Маша Ивакова сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. На съемках в Лас-Вегасе ребята не смогли устоять перед общим свадебным ажиотажем.



0 Не нравится 0 Нравится 27.03.2017 Теги: Орел и решка Настя Ивлеева

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору