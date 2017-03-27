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Антонио Бандерас рассказал о проблемах с сердцем


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Актер Антонио Бандерас (Antonio Banderas) остается одним из самых ярких испанских артистов. Но, по слухам, сейчас у звезды некоторые проблемы со здоровьем. На прошлой неделе появились сообщения о серьезном сердечном приступе. На выходных Антонио блеснул на кинофестивале в Малаге и рассказал журналистам о своем состоянии.

В начале года у Бандераса действительно возникли некоторые проблемы. Во время занятий спортом у звезды произошел сердечный приступ. 26 января актер был доставлен в госпиталь с нарушением сердечного ритма, ему сделали операцию: установили под местным наркозом три стента для расширения артерий.

«Это было неприятно, но такое происходит с людьми каждый день, — цитирует Антонио intermedia.ru. — Сейчас я восстанавливаюсь, чувствую себя хорошо, хотя немного пересмотрел свой образ жизни. Я не скрывал эту историю, но просто не хотел, чтобы серьезность ситуации преувеличили». Кстати, в Малаге артист появился в паре со своей подругой - бизнес-леди из Голландии Николь Кемпел (Nicole Kempel).

Напомним, с Николь Антонио уже третий год, несмотря на серьезную разницу в возрасте (девушка моложе звезды на 20 лет). О личной жизни влюбленные предпочитают не рассказывать. «Она стеснительная девушка и не имеет никакого отношения к моей работе. И это неплохо», — рассказывал актер о подруге.

Ранее мы писали:

Антонио Бандерас: «Самое чудовищное интервью было в Москве». В 2011 году актер стал гостем программы «Прожекторпэрисхилтон».

Антонио Бандерас выучится на модного дизайнера. Актер поступил в колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. 

Антонио Бандерас рассказал о новой подруге. Актер нашел замену Мелани Гриффит.  

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.03.2017 Теги: Антонио Бандерас

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