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Кендалл Дженнер похвасталась телом


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Она считается одной из самых востребованных моделей и дефилирует на шоу самых известных модных брендов. Но и о собственном модном бизнесе Дженнер (Kendall Jenner) старается не забывать. Девушка стала звездой футуристичной рекламной кампании новой коллекции Kendall and Kylie.

В Сети появился рекламный снимок, на котором Кендалл позирует в провокационном топе и с оригинальной красной сумкой. По мнению модных обозревателей, наряд девушки можно назвать образцом так называемой футуристичной моды, и фигура у модели отличная. Сестры Дженнер не против такой характеристики.

Недавно мисс Дженнер рассказала о том, как работает над своим телом. По словам девушки, она активно тренируется и особенно ей нравятся упражнения для мышц живота. «Работа над прессом — моя любимая тренировка. Люблю, когда мой тренер Гуннар Петерсон "убивает" меня на занятиях. На следующий день мне больно смеяться, но зато я точно знаю, что сделала все упражнения правильно».

Кендалл добавила, что настолько прониклась фитнесом, что старается не упустить ни малейшей возможности поработать над фигурой. «Иногда, когда я смотрю телевизор, я думаю: "Я должна сделать упражнения на пресс и поприседать прямо сейчас". Встаю с дивана и приседаю».

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0 Не нравится 0 Нравится 24.03.2017 Теги: Кендалл Дженнер

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