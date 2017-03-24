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Синди Кроуфорд: «Не указывайте мне на мой возраст»


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Она была одной из самых ярких звезд подиума в конце 80-х и на протяжении 90-х. Впрочем, и сегодня супермодель Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) выглядит очень неплохо. И тем не менее 51-летняя звезда пожаловалась на регулярные провокации по поводу возраста.

На днях Синди дала интервью журналу People, в котором убедительно попросила публику не указывать ей на признаки возраста. Она и сама о них знает. «Нет необходимости указывать в соцсетях мне на мой возраст. Я знаю. Этот аспект в нашем обществе - склонность критиковать всех (по любому аспекту) - расстраивает меня».

Кроуфорд добавила, что, несмотря на критические, язвительные и порой откровенно издевательские комментарии по поводу ее возраста, она чувствует себя вполне счастливой и считает, что находится в хорошей форме. «Мне повезло. Я сильная. Я здорова. Я регулярно тренируюсь. И стараюсь сосредоточиться на этих аспектах, а не разбирать свои несовершенства внешности».

Ранее в одном из интервью Синди обмолвилась, что морально готова завершить модельную карьеру и, так сказать, «уйти на пенсию». Но условно. «Я уверена, что буду фотографироваться через 10 лет, но уже не в качестве модели. Я закончила с этим, и все ок. Я успела поработать со всеми легендарными фотографами. Что мне еще нужно сделать? Я не должна больше ничего доказывать себе. Я просто не хочу этого делать».

Ранее мы писали:

Синди Кроуфорд мечтает перестать работать моделью. Мысль о том, что она долго будет моделью, вводит звезду в депрессию.

Синди Кроуфорд похвасталась стройными ногами. Модель стала звездой модного издания журнала The Edit. 

Синди Кроуфорд похвалила Ричарда Гира. Модель рассказала об уроках экс-супруга. 


0 Не нравится 1 Нравится 24.03.2017 Теги: Синди Кроуфорд

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