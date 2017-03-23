Джоли и Питт идут на контакт
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На протяжении полугода они не разговаривали друг с другом и яростно боролись в суде за опеку над детьми. Но война не может длиться вечно. Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) теперь пытаются нормально общаться. Вероятнее всего, развод все же состоится, но актерам удастся не стать заклятыми врагами.
Как рассказали инсайдеры, накал страстей постепенно спадает. Джоли готова пойти на некоторые уступки в вопросе опеки, Питт с благодарностью это принимает. По словам источников, обе звезды пережили действительно трудное время, но сейчас им удалось найти общий язык.
По мнению светских обозревателей, острота разногласий постепенно спала после того, как в январе 41-летняя Джоли и 53-летний Питт договорились вести в дальнейшем бракоразводный процесс конфиденциально. Актеры также обязались «выступать вместе во имя восстановления и воссоединения».
Напомним, Джоли подала документы на развод в сентябре прошлого года, сославшись на непреодолимые противоречия. Звезда потребовала право единоличной опеки, опасаясь за безопасность детей. По некоторым данным, Питт позволял себе грубо обращаться с ребятами, кроме того, злоупотреблял алкоголем и легкими наркотиками.
Ранее мы писали:Джоли о разрыве с Питтом: «Это было тяжело». Актриса впервые прокомментировала развод.
Брэд Питт обвиняется в жестоком обращении с детьми. Полиция проводит расследование.
Бывший телохранитель Бранжелины рассказал о неприязни к Питту. Оказывается, Брэда многие недолюбливают.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 11
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50/50мне кажется, больше журналистами раздутая война. обычные люди, расходящиеся со скандалом, тоже не сразу находят общий язык, только подстрекатели у них помельче))
24.03.17 07:25
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ЛилияХорошо она его поставила на место.
24.03.17 01:23
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ЛотоssКак она его поставила? Показав свою неадекватность в очередной, но теперь - в крайней форме? У неё с башкой с молодости нелады, причем, крупные. Люди меняются, конечно. Но у неё там такой трабл, что вряд ли что помочь могло. Металась, металась, от вуду к семье, по ходу, ничего не помогло.
24.03.17 01:46
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ЛотоssНаконец-то, кому-то удалось поставить на место эту неадекватную. Буду аплодировать стоя, если он у неё детей отберёт
24.03.17 01:11
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50/50ну и стерва Вы(((
24.03.17 07:20
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НояТа ладно. Все правильно она сказада. Джоли больна. Ей надо постоянно стоять на учете у психиатра. К 30 годам она была в хорошей форме и красива. Сейчас болезнь прогрессирует и вышла на лицо. Она стала некрасива. Ее поступки неадекватны.
24.03.17 08:01
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50/50ой, Вы знаете, уже хватило тут виртуального минского психолога))) с анорексией люди живут, борются, работают и воспитывают детей. Аффлек вон алкоголик и игроман, однако детей у него не отбирают)) а со вспышками агрессии, как у Питта, идут на курсы по управлению гнева
24.03.17 08:06
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ЛотоssМожет, я и стерва, как тут написали, но тем не менее, считаю, что Питту доверить детей можно, а Джоли - нет. Про его "вспышки" агрессии мы знаем только с её слов. А судя по информации в СМИ, Питт старается привить детям хоть какую-то то минимальную дисциплину, а Джоли позволяет делать, что левая нога захочет. Её попытки суицида в молодости, комплексы из-за отношений с отцом и т.п. Почитайте прессу 90-ых, а потом решайте. Поведение она, как и большинство взрослых людей, сменила, но так и осталась с "топором в голове".
24.03.17 08:41
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50/50я читала о Джоли, еще во времена Хакеров и Изображая бога, она мне всегда нравилась. ничего более, чем у других звезд Голливуда в ее "анамнезе" нет) просто она была эпатажна и излишне открыта, для пиара, разумеется. а уж комплексы из-за отношений с отцом, или вообще комплексы и страхи есть у всех) и упрекать этим вообще странновато)
24.03.17 10:03
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ОльгаПобольше бы таких с топором, которые мотаются по всему миру с миссией ООН, оказывая помощь беженцам, которых приглашают в гости королевские особы, которые усыновляют сирот и жертвуют миллионы на благотворительность. Наверно данная информация не вошла в вашу периодику, вам приятнее перечитывать про 90-е.
24.03.17 10:05
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ЛотоssЯ не перечитываю, просто помню. Респект ей за благотворительность, она и актриса хорошая, кто бы спорил. но топор в голове всё-таки присутствует. И если говорить о том, кто лучше детей воспитает, то, по-моему, Питт, а не Джоли, и я так говорю не потому что "нравится - не нравится", а просто считаю его адекватным обычным мужчиной и отцом, а её - женщиной с глубочайшими психологическими проблемами.
24.03.17 11:14
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