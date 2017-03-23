Джоли и Питт идут на контакт

На протяжении полугода они не разговаривали друг с другом и яростно боролись в суде за опеку над детьми. Но война не может длиться вечно. Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) теперь пытаются нормально общаться. Вероятнее всего, развод все же состоится, но актерам удастся не стать заклятыми врагами.

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Как рассказали инсайдеры, накал страстей постепенно спадает. Джоли готова пойти на некоторые уступки в вопросе опеки, Питт с благодарностью это принимает. По словам источников, обе звезды пережили действительно трудное время, но сейчас им удалось найти общий язык.

По мнению светских обозревателей, острота разногласий постепенно спала после того, как в январе 41-летняя Джоли и 53-летний Питт договорились вести в дальнейшем бракоразводный процесс конфиденциально. Актеры также обязались «выступать вместе во имя восстановления и воссоединения».

Напомним, Джоли подала документы на развод в сентябре прошлого года, сославшись на непреодолимые противоречия. Звезда потребовала право единоличной опеки, опасаясь за безопасность детей. По некоторым данным, Питт позволял себе грубо обращаться с ребятами, кроме того, злоупотреблял алкоголем и легкими наркотиками.

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Источник фото: Globallookpress.com