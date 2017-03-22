Кейт Хадсон отказалась от романа с Брэдом Питтом

Весна, весна, и актриса Кейт Хадсон (Kate Hudson) влюблена и счастлива. Как рапортуют таблоиды, новое увлечение голливудской звезды - гитарист группы Chief Дэнни Фудзикава (Danny Fujikawa). И у артистов, похоже, все серьезно.

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В начале месяца Кейт не раз заставали в компании симпатичного парня. Но некоторое время папарацци не могли понять, кто же этот мужчина. В конце концов имя счастливчика удалось выяснить. Более того, на днях Кейт и Дэнни запечатлели во время прогулки, и, судя по снимкам, Хадсон была в самом замечательном настроении.

Публикация от EstiloFama (@estiloffama) Мар 20 2017 в 11:40 PDT

Что любопытно - в начале года ходили слухи о том, что актриса всерьез положила глаз на Брэда Питта (Brad Pitt). В ноябре между актерами сложились довольно теплые отношения, и в окружении Хадсон полагали, что она не упустит шанс. Но, по-видимому, через некоторое время Фудзикава показался Кейт более подходящим парнем.

Напомним, три года назад Хадсон рассталась с солистом Muse Мэттом Беллами (Matt Bellamy). Бывшие влюбленные воспитывают шестилетнего сына Бингема. С 2000 по 2007 годы Кейт была замужем за солистом группы Black Crowes Крисом Робинсоном, у них есть 13-летний сын Райдер.

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Кейт Хадсон снялась обнаженной. По мнению актрисы, сегодня журналы подают эротические фотосессии звезд так красиво, что глупо отказываться от шанса показать тело публике.

Источник фото: Globallookpress.com