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Бондарчук блеснул с невестой и внучками


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Федор Бондарчук, определенно, не может пожаловаться на скуку. И в отличие от большинства своих ровесников, 49-летний режиссер явно не киснет. На днях Федор Сергеевич блеснул на премьере, причем в компании невесты и внучек.

В кинотеатре «Москва» прошла премьера мультфильма «Босс-молокосос», главную роль в котором озвучил Федор Бондарчук. И, как следовало ожидать, именно Бондарчук стал главной звездой показа. Кинематографист приехал вместе с невестой Паулиной Андреевой, причем в кинотеатре его уже ждали внучки. Федор Сергеевич не колеблясь согласился позировать в компании детей и подруги, и, по мнению светских обозревателей, выглядит режиссер прекрасно.

Напомним, о романе Бондарчука с Андреевой стало известно весной прошлого года. В скором времени пара планирует узаконить отношения. По информации таблоидов, скромная приватная церемония состоится в начале лета. А в числе гостей будут лишь родственники и самые близкие друзья пары.

Ранее появлялись слухи о беременности Паулины, но на новых снимках каких-либо серьезных изменений в фигуре актрисы пока незаметно.

Ранее мы писали:

Бондарчук рассказал, как начался роман с Андреевой. Кинематографист решился на откровенное признание.​

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе. 

Почему Бондарчук отложил свадьбу? Паулина Андреева не хочет привлекать внимание. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.03.2017 Теги: федор бондарчук

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