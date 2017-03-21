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Моника Беллуччи проведет Каннский фестиваль


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Она много раз представляла на Ривьере свои картины. А теперь Моника Беллуччи (Monica Bellucci) станет хозяйкой Канн. Как официально объявлено, итальянская звезда выступит на церемониях открытия и закрытия в качестве ведущей.

Кинофестиваль в Каннах пройдет с 17 по 28 мая 2017 года. «Восхитительная Моника Беллуччи проведет церемонии (открытия и закрытия) кинофестиваля», — говорится в сообщении организаторов.

Как напоминают СМИ, Беллуччи не раз участвовала в кинофестивале. 17 лет назад, в 2000 году, она дебютировала на Ривьере с фильмом «Под подозрением», а в 2006 была в составе жюри.

Сейчас 52-летняя кинодива находится в прекрасной форме. Она не жалуется на недостаток предложений от известных режиссеров, хотя признается, что довольно придирчива в выборе ролей.

«Меня всегда привлекали, прежде всего, проекты и режиссеры, которым удавалось меня удивить, роли, способные открыть мне что-то новое в самой себе, нечто такое, о чем я сама даже не подозревала. В этом смысле мой подход остался неизменным — и, к счастью, по-прежнему хватает невероятно талантливых людей, желающих видеть меня в своем кино, и других не менее одаренных профессионалов, с кем я встречаюсь потом на съемочной площадке: актеров, операторов, художников, гримеров. Часто каждый из них своей работой словно рассказывает мне историю, а я обожаю истории других людей».

Ранее мы писали:

Моника Беллуччи: «Считаю, красота никак не связана с возрастом». Актриса спокойно относится к старению.

Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.

Моника Беллуччи: «Не хочу быть частью трагедии Голливуда». Итальянская звезда не из тех, кто мечтает жить и работать на «фабрике грез». 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 21.03.2017 Теги: Моника Белуччи

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