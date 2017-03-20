Джоли может лишиться сына?
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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) старается быть хорошей матерью. Вот только звезде в последнее время слишком часто мешают. Актриса ведет борьбу за опеку над детьми с Брэдом Питтом (Brad Pitt), но это не все. Теперь некий мужчина из Камбоджи заявил, что является отцом старшего сына звезды Мэддокса и что Джоли якобы подделала документы, оформляя опеку над мальчиком.
Джоли начала процесс усыновления Мэддокса в 2002 году и закончила его в 2003. По данным актрисы, мать мальчика умерла при родах, отец был неизвестен. Теперь 51-летний Маун Сарат - директор одной из благотворительных организаций Камбоджи - утверждает, что он является отцом Мэддокса, у него есть соответствующие документы и он готов доказать это в суде.
Согласно заявлению мужчины, при оформлении бумаг представитель Джоли изменила имя мальчика. В свою очередь актриса уверена, что документы были оформлены в соответствии со всеми правилами и Сарат ошибается.
При этом The Sun отмечает, что агент Лорин Галиндо (Lauryn Galindo), занимавшаяся оформлением документов для звезды, в свое время была арестована и приговорена к 18 месяцам заключения за фальсификацию данных при усыновлении сирот из Камбоджи гражданами США.
Ранее мы писали:
Джоли впервые вышла в свет после развода. Актриса прекрасно выглядит.
Дети Джоли с энтузиазмом изучают иностранные языки. Мэддокс увлечен русским.
Брэд Питт обвиняется в жестоком обращении с детьми. Полиция проводит расследование.
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Обсуждение 3
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ОльгаКлассика- папаша объявился, когда сын стал обладателем недвижимости и пр. богатств Джолипиттов.
20.03.17 11:30
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Micha PiterА вот пусть этот избалованный малолетний мажор поедет обратно на Родину и поживёт в какой-нибудь халупе, поработает в поле за гроши :) Может и перевоспитается :))
20.03.17 10:59
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AxСтатьи хоть кто-то читает перед тем, как их публиковать? В каждой статье дурацкие ошибки, которых легко избежать элементарным вычитыванием. Как же уже бесит этот непрофессионализм и неуважение к читателю!
20.03.17 10:16