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Джоли может лишиться сына?


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) старается быть хорошей матерью. Вот только звезде в последнее время слишком часто мешают. Актриса ведет борьбу за опеку над детьми с Брэдом Питтом (Brad Pitt), но это не все. Теперь некий мужчина из Камбоджи заявил, что является отцом старшего сына звезды Мэддокса и что Джоли якобы подделала документы, оформляя опеку над мальчиком.

Джоли начала процесс усыновления Мэддокса в 2002 году и закончила его в 2003. По данным актрисы, мать мальчика умерла при родах, отец был неизвестен. Теперь 51-летний Маун Сарат - директор одной из благотворительных организаций Камбоджи - утверждает, что он является отцом Мэддокса, у него есть соответствующие документы и он готов доказать это в суде.

Согласно заявлению мужчины, при оформлении бумаг представитель Джоли изменила имя мальчика. В свою очередь актриса уверена, что документы были оформлены в соответствии со всеми правилами и Сарат ошибается.

При этом The Sun отмечает, что агент Лорин Галиндо (Lauryn Galindo), занимавшаяся оформлением документов для звезды, в свое время была арестована и приговорена к 18 месяцам заключения за фальсификацию данных при усыновлении сирот из Камбоджи гражданами США.

Ранее мы писали:

Джоли впервые вышла в свет после развода. Актриса прекрасно выглядит.​

Дети Джоли с энтузиазмом  изучают иностранные языки. Мэддокс  увлечен русским.​

Брэд Питт обвиняется в жестоком обращении с детьми. Полиция проводит расследование. 



0 Не нравится 1 Нравится 20.03.2017 Теги: Анджелина Джоли

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