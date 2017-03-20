Джоли может лишиться сына?

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) старается быть хорошей матерью. Вот только звезде в последнее время слишком часто мешают. Актриса ведет борьбу за опеку над детьми с Брэдом Питтом (Brad Pitt), но это не все. Теперь некий мужчина из Камбоджи заявил, что является отцом старшего сына звезды Мэддокса и что Джоли якобы подделала документы, оформляя опеку над мальчиком.

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Джоли начала процесс усыновления Мэддокса в 2002 году и закончила его в 2003. По данным актрисы, мать мальчика умерла при родах, отец был неизвестен. Теперь 51-летний Маун Сарат - директор одной из благотворительных организаций Камбоджи - утверждает, что он является отцом Мэддокса, у него есть соответствующие документы и он готов доказать это в суде.

Согласно заявлению мужчины, при оформлении бумаг представитель Джоли изменила имя мальчика. В свою очередь актриса уверена, что документы были оформлены в соответствии со всеми правилами и Сарат ошибается.

При этом The Sun отмечает, что агент Лорин Галиндо (Lauryn Galindo), занимавшаяся оформлением документов для звезды, в свое время была арестована и приговорена к 18 месяцам заключения за фальсификацию данных при усыновлении сирот из Камбоджи гражданами США.

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