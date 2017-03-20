Ева Мендес увлеклась модой

Голливудская актриса Ева Мендес (Eva Mendes) в какой-то момент, казалось, распрощалась со статусом секс-символа. Вот уже три года как звезда отказывается от киносъемок, предпочитая карьере семью. И тем не менее Ева пока не планирует окончательно превращаться в домоседку. Рекламная кампания для модного бренда New York & Company тому подтверждение.

















В конце прошлой недели Мендес лично представила коллекцию, разработанную ею в сотрудничестве с модельерами New York & Company. Впервые за последние полгода звезда появилась в свете, и светские обозреватели отметили, что актриса находится в прекрасной форме после рождения второго ребенка.

А на выходных в Сети появилась рекламная фотосессия, и тут невозможно не отметить, что выглядит Мендес великолепно.

Между прочим, в недавнем интервью изданию Shape актриса рассказала о своей диете. Звезда не сторонница суровых ограничений в еде. «Я стараюсь думать о пище, как о топливе для моего тела. Я росла, питаясь рисом и фасолью, так что мне нужны зерновые каждый день. На обед у меня обычно лосось с рисом, стараюсь не забывать о салате. На ужин примерно то же самое. Знаете, я человек привычки».

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