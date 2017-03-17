Ева Герцигова объявила о помолвке

Около 20 лет назад она поклялась никогда не выходить замуж. Но никогда не говори «никогда». После долгих раздумий топ-модель Ева Герцигова (Eva Herzigova) все же решила дать себе еще один шанс. Накануне звезда объявила о помолвке.

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Ева и ее возлюбленный, итальянский бизнесмен Грегорио Марсиай (Gregorio Marsiaj), вместе более десяти лет. Пара воспитывает троих сыновей — девятилетнего Джорджа, шестилетнего Филипа и трехлетнего Эдварда.

Вероятно, Грегорио не раз намекал любимой, что следовало бы отправиться к алтарю. Но дело в том, что Ева долгое время была противницей брака. После развода в 1998 году с ударником группы Bon Jovi Тико Торресом она вообще поклялась никогда не выходить замуж.

«Я не фанат брака, — говорила чешская модель.— Отношения должны эволюционировать, а брак это останавливает. Я независимая женщина. Я как кошка: мне нравится, когда меня гладят, но мне нужно иметь возможность уйти, чтобы потом вернуться».

Публикация от Eva Herzigova (@evaherzigova) Мар 16 2017 в 1:51 PDT

Но, наконец, Ева созрела. Вчера она опубликовала фото любимого с сыном в Insta и написала: «Ты - единственный». Модель добавила хештег #engaged (помолвлены), подписчики сразу поспешили с поздравлениями. Правда, когда пара планирует свадьбу - Герцигова предпочитает не распространяться.

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Ева Герцигова раскрыла секрет молодости. Топ-модель знает, как сохранить красоту, и делится своим знанием.

Цитаты супермоделей: о диетах, красоте, работе и жизни. Чего только стоит знаменитое: «Меньше чем за десять тысяч долларов я даже с постели не встану».

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Источник фото: Globallookpress.com