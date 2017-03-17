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Анисина отказалась от развода


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У звездной пары Марина Анисина - Никита Джигурда, похоже, прошел всплеск мексиканских страстей. Несколько месяцев назад фигуристка подала на развод, добилась расторжения брака, а через некоторое время бард сумел аннулировать развод и даже уговорить жену сохранить семью. Будем надеяться, что все счастливы.

В конце прошлого года Анисина несколько раз жаловалась на мужа, рассказывала о его странных эзотерических сеансах и признавалась, что порой всерьез боится Никиту. Джигурда в долгу не остался и рассказал о склонности Марины к алкоголизму.

Дошло до развода, но через некоторое время бард добился аннулирования решения о расторжении брака, и суд дал супругам месяц на примирение. Никита зря времени не терял. Артисту удалось уговорить жену сохранить семью.

«Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались стопроцентной клеветой, навязанной злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!» - сообщила Анисина. Шоумен подтвердил информацию: «Богиня Анис - великая женщина. После Донбасса дала мне возможность отменить инициированный ею развод».

Адвокат фигуристки Сергей Жорин пока воздерживается от комментариев. А тем временем многие светские обозреватели полагают, что пара устроила шумиху с разводом ради пиара.

Ранее мы писали:

Никита Джигурда знает, как обрадовать женщину. Скандальный бард решил поделиться опытом. 

Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды. 

Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены. 


0 Не нравится 1 Нравится 17.03.2017 Теги: марина анисина

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