Анисина отказалась от развода
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У звездной пары Марина Анисина - Никита Джигурда, похоже, прошел всплеск мексиканских страстей. Несколько месяцев назад фигуристка подала на развод, добилась расторжения брака, а через некоторое время бард сумел аннулировать развод и даже уговорить жену сохранить семью. Будем надеяться, что все счастливы.
В конце прошлого года Анисина несколько раз жаловалась на мужа, рассказывала о его странных эзотерических сеансах и признавалась, что порой всерьез боится Никиту. Джигурда в долгу не остался и рассказал о склонности Марины к алкоголизму.
Дошло до развода, но через некоторое время бард добился аннулирования решения о расторжении брака, и суд дал супругам месяц на примирение. Никита зря времени не терял. Артисту удалось уговорить жену сохранить семью.
«Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались стопроцентной клеветой, навязанной злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!» - сообщила Анисина. Шоумен подтвердил информацию: «Богиня Анис - великая женщина. После Донбасса дала мне возможность отменить инициированный ею развод».
Адвокат фигуристки Сергей Жорин пока воздерживается от комментариев. А тем временем многие светские обозреватели полагают, что пара устроила шумиху с разводом ради пиара.
Ранее мы писали:Никита Джигурда знает, как обрадовать женщину. Скандальный бард решил поделиться опытом.
Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды.Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены.
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Обсуждение 8
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DianaНе отрекаются,любя.
18.03.17 00:33
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ООни плохо кончат... уже покатились.... да и ритуалы для нечистой силы не гуд для счастливой жизни И какая то странная смерть рядом случилась .....не нет хорошей жизни у этой парочки странноватых личностей. Никита уже под разнос пошел негативной энергетикой. Так последние попытки вспрыгнуть на волну ....
17.03.17 21:59
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50/50Анисина - один из примеров состоявшейся женщины, но одновременно жертвы мужа и мамы. сколько она гамна про них наговорила....и подавляли, и деньги выжимали, и не уважали. ну и лицо у нее сейчас да, сильно опухшее (фотка в статье старая), нездорового цвета. а подружайка Бутырская практически прямым текстом выдала, что М.А. выпивает, но ведь из-за Никиты и битой посуды....
17.03.17 17:16
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Micha PiterДа поняли, что с ними никто не захочет связываться после таких выкрутасов, вот решили и дальше друг друга мучить :)
17.03.17 16:20
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МилочкаОни созданы друг для друга.
17.03.17 16:14
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Ellis_@не верю...
17.03.17 15:02
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Я была о ней лучшего мнения.
17.03.17 15:00
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надяполностью шизоидная пара! ))
17.03.17 14:44