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Аманда Сейфрид тайно сочеталась браком


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Актриса Аманда Сейфрид (Amanda Seyfried) теперь замужняя дама. Об этом официально сообщил ее новоиспеченный муж, актер Томас Садоски (Thomas Sadoski). И уже в скором времени супруги станут родителями.

Актеры сообщили о помолвке в сентябре прошлого года, а через два месяца было объявлено о беременности Аманды. Пара не распространялась о подготовке к свадьбе, и, как рассказал Садоски, их бракосочетание можно назвать в некотором роде спонтанным.

Томас рассказал о свадьбе в ходе шоу Late Late Show. Ведущий Джеймс Корден заметил, что актер называет Аманду «моя жена», и обратил внимание на кольцо на пальце. На поздравления шоумена Садоски ответил, что свадьба прошла в субботу (12 марта).

 

«Мы сбежали ото всех, поехали за город и расписались. Это была чудесная церемония: только мы вдвоем и больше никого. Мы подписали бумаги – сделали наше дело». По словам актера, после церемонии он с женой отправился на прогулку с собакой и это была самая романтичная прогулка в его жизни.

Как уточняется, для Сейфрид брак стал первым, Томас ранее был женат на Кимберли Хоуп. В конце весны у пары родится первенец.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 17.03.2017 Теги: Аманда Сейфрид

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