Зачем нужны измены и как их пережить: практический вебинар

Вебинар - 17 марта в 18:00 (время московское).

Автор - популярный психолог Елена Новоселова

Неужели это трудное время может стать самым счастливым? Как уберечь свой брак от измены и развода? Всеми секретами и правилами поведения с вами поделится популярный психолог и писательница Елена Новоселова.

Вы узнаете:

Можно ли пережить измену и выйти победительницей? А нужно ли?

Чего ни в коем случае нельзя делать, когда муж изменил?

Классики говорили, что проституция спасла моногамную семью. Вы с этим согласны?

Прощать или уходить, не оглядываясь?

Могут ли мужчины простить измену?

Правила счастливой жизни после развода .

Каждая участница получит ответ на свой вопрос и практический совет.

Школа Жизни - это новый проект Kleo.ru. Онлайн-обучение простым житейским премудростям под руководством авторитетных профессионалов в области психологии отношений, применения талантов в жизни, воспитания детей, ухода за собой. Вебинары доступны онлайн и в записи!

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