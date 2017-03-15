Зачем нужны измены и как их пережить: практический вебинар
0 0
Вебинар - 17 марта в 18:00 (время московское).
Автор - популярный психолог Елена Новоселова
Неужели это трудное время может стать самым счастливым? Как уберечь свой брак от измены и развода? Всеми секретами и правилами поведения с вами поделится популярный психолог и писательница Елена Новоселова.
Вы узнаете:
-
Можно ли пережить измену и выйти победительницей? А нужно ли?
-
Чего ни в коем случае нельзя делать, когда муж изменил?
-
Классики говорили, что проституция спасла моногамную семью. Вы с этим согласны?
-
Прощать или уходить, не оглядываясь?
-
Могут ли мужчины простить измену?
-
Правила счастливой жизни после развода.
Каждая участница получит ответ на свой вопрос и практический совет.
Школа Жизни - это новый проект Kleo.ru. Онлайн-обучение простым житейским премудростям под руководством авторитетных профессионалов в области психологии отношений, применения талантов в жизни, воспитания детей, ухода за собой. Вебинары доступны онлайн и в записи!
Темы следующих онлайн-встреч:
Умная, красивая, не замужем? Для невест 35+ Подробнее
Карвинг для начинающих Подробнее
Как посмотреть Европу за 12000 рублей Подробнее