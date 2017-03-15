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Зачем нужны измены и как их пережить: практический вебинар


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Вебинар - 17 марта в 18:00 (время московское).
Автор - популярный психолог Елена Новоселова

Неужели это трудное время может стать самым счастливым? Как уберечь свой брак от измены и развода? Всеми секретами и правилами поведения с вами поделится популярный психолог и писательница Елена Новоселова.

Вы узнаете:

  • Можно ли пережить измену и выйти победительницей? А нужно ли?

  • Чего ни в коем случае нельзя делать, когда муж изменил?

  • Классики говорили, что проституция спасла моногамную семью. Вы с этим согласны?

  • Прощать или уходить, не оглядываясь?

  • Могут ли мужчины простить измену?

  • Правила счастливой жизни после развода.

Каждая участница получит ответ на свой вопрос и практический совет.

Школа Жизни - это новый проект Kleo.ru. Онлайн-обучение простым житейским премудростям под руководством авторитетных профессионалов в области психологии отношений, применения талантов в жизни, воспитания детей, ухода за собой. Вебинары доступны онлайн и в записи!

Темы следующих онлайн-встреч:

Умная, красивая, не замужем? Для невест 35+ Подробнее

Карвинг для начинающих Подробнее

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0 Не нравится 0 Нравится 15.03.2017 Теги: мужская измена развод разрыв советы психолога

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