Отар Кушанашвили принял вызов мужа Бородиной

Шоумен Отар Кушанашвили - мужчина довольно эпатажный. Но он определенно не из робкого десятка. На прошлой неделе Отар высмеял Ксению Бородину, разозлив мужа ведущей Курбана Омарова. Бизнесмен обратился к журналисту в соцсетях с предложением поговорить. Кушанашвили согласился.

​

Конфликт начался с того, что Кушанашвили поиронизировал над Ксенией, резко высказавшейся о Диане Шурыгиной. «Ксения Бородина в роли морального авторитета – это как человек по фамилии Кокорин, который называется футболистом. Если Ксения Бородина, набросив прокурорскую мантию, кого-то судит, то это полный пипец», – сказал шоумен.

Бородина в долгу не осталась. «Если бы ты меньше пил, не подводил большое количество людей вокруг себя, если бы не твой грязный рот, может быть, это мнение было бы авторитетно для меня», – парировала звезда.

Омаров же написал в соцсетях, что желает поговорить с Отаром, но шоумен его избегает. Теперь же Кушанашвили ответил Курбану. По словам шоумена, у него «нет времени на подростковые ссоры» и тем не менее он готов пообщаться.

«Я готов встретиться где угодно и когда угодно. На всем белом свете нет более доброжелательного парня, чем я. Я не коллекционирую победы в конфликтах… Я слишком умен для этого всего, слишком хорош для ерунды».

Отар добавил, что не собирается веселить «жаждущих крови». «Это самоочевидно, как и то, что в реплике, сказанной у Малахова, ничего страшного нет и не было. Пожелаем друг другу всего хорошего. Р.S. Но от общения я не отказываюсь», — уточняет шоумен.

Ранее мы писали:

Бузова поссорилась с Бородиной? По слухам, у звезд серьезный конфликт.​

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.