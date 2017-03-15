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Отар Кушанашвили принял вызов мужа Бородиной


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Шоумен Отар Кушанашвили - мужчина довольно эпатажный. Но он определенно не из робкого десятка. На прошлой неделе Отар высмеял Ксению Бородину, разозлив мужа ведущей Курбана Омарова. Бизнесмен обратился к журналисту в соцсетях с предложением поговорить. Кушанашвили согласился.

Конфликт начался с того, что Кушанашвили поиронизировал над Ксенией, резко высказавшейся о Диане Шурыгиной. «Ксения Бородина в роли морального авторитета – это как человек по фамилии Кокорин, который называется футболистом. Если Ксения Бородина, набросив прокурорскую мантию, кого-то судит, то это полный пипец», – сказал шоумен.

Бородина в долгу не осталась. «Если бы ты меньше пил, не подводил большое количество людей вокруг себя, если бы не твой грязный рот, может быть, это мнение было бы авторитетно для меня», – парировала звезда.

Омаров же написал в соцсетях, что желает поговорить с Отаром, но шоумен его избегает. Теперь же Кушанашвили ответил Курбану. По словам шоумена, у него «нет времени на подростковые ссоры» и тем не менее он готов пообщаться.

«Я готов встретиться где угодно и когда угодно. На всем белом свете нет более доброжелательного парня, чем я. Я не коллекционирую победы в конфликтах… Я слишком умен для этого всего, слишком хорош для ерунды».

Отар добавил, что не собирается веселить «жаждущих крови». «Это самоочевидно, как и то, что в реплике, сказанной у Малахова, ничего страшного нет и не было. Пожелаем друг другу всего хорошего. Р.S. Но от общения я не отказываюсь», — уточняет шоумен.

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1 Не нравится 3 Нравится 15.03.2017 Теги: Отар Кушанашвили

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