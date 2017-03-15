Безрукова отдала дань памяти сыну

Ирина Безрукова накануне отдала дань памяти сыну. Андрей Ливанов скончался в 2015 году в возрасте 26 лет. Актриса до сих пор тяжело переживает боль утраты, но старается держать себя в руках.

Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) Мар 14 2017 в 5:09 PDT

«Сегодня наш с Андрюшей день. Только наш. Тот день, два года тому назад его душа решила, что я должна найти силы жить без него. Мы были вместе практически неразлучно: 25 лет, 3 месяца и 7 дней, и еще девять месяцев до... Я была счастлива каждый день пребывания рядом с тобой. Тебе не удалось ни разу серьезно меня чем-то огорчить… Ни разу…»

«Мой мудрый Дрю, ты был лучшей из всех компаний для меня... Самой чистой, светлой и сильной любовью моей жизни, моим учителем и ангелом хранителем. Ты просил: «Мама, верни любовь и радость в свою жизнь». Я стараюсь, я знаю, что ты всегда этого хотел. Я хочу быть достойной тебя, моя любовь. И этот день, он только наш», — написала артистка в соцсетях.

Напомним, единственный сын актрисы скончался в результате несчастного случая. Тело молодого человека было обнаружено в его квартире. По одной из версий, Ливанов упал в ванной и разбил голову. Похороны состоялись через 5 дней после смерти. Тело было решено кремировать.

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