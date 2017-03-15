Агурбаш не нуждается в пластике

Публичные люди просто обязаны следить за своей внешностью. И не секрет, что в погоне за вечной молодостью многие знаменитости обращаются за помощью к пластическим хирургам. Певица Анжелика Агурбаш не стала исключением. Вот только в помощи артистке отказали.

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46-летняя звезда всерьез задумалась о борьбе со старением. Не то чтобы Анжелика жаловалась на поплывший овал лица или глубокие морщины. Но, по мнению артистки, превентивные меры ей бы не помешали.

Однако в ходе консультации с профессионалом выяснилось, что пока Агурбаш может не переживать. Стандартных процедур по увлажнению кожи ей достаточно. «Мне сказали, что мне ничего не нужно делать. Разве что область вокруг глаз немного подправить. Никакой тяжелой артиллерии мне не посоветовали. Конечно, меня это очень порадовало», — похвасталась артистка.

Стоит отметить, что Анжелике повезло. В отличие от многих коллег певица даже жестких диет не соблюдает.

«Я не придерживаюсь какого-то режима питания — ем все, что мне нравится. Не ограничиваю себя, - рассказывала в одном из недавних интервью исполнительница. - Мы же все — живые люди, и нельзя постоянно держать в стрессе организм. Он лучше нас знает, что ему нужно. Просто нужно правильно его кормить. Ведь от этого напрямую зависит и твое здоровье, и твой внешний вид. Недаром же говорят, что мы есть то, что мы едим. Я просто слушаю свой организм и ем то, что он хочет. Например, раньше я любила салаты с разными соусами, а сейчас мне больше нравится нарезать овощи, например, сельдерей или морковь, и без заправок просто их погрызть. Без соусов, соли — без всего. Почувствовать реальный вкус продукта. И не надо есть, если не хочется».

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