Водонаева похвасталась рискованным образом

В Москве проходит Неделя моды, и Алена Водонаева просто не могла упустить такую возможность. Ведущая и модель появилась на одном из модных показов в достаточно смелом образе. До Леди Гага Алена немного не дотянула, но все же.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Мар 13 2017 в 12:42 PDT

На показе звезда предстала в роскошной белой шубе и лаковых ботфортах. Причем шуба была накинута на топ. Водонаева поклонников предупредила заранее: «Увидимся на показе Беллы Потемкиной, куда я собрала довольно рискованный лук для выхода. Поэтому "счастливые жены и мамочки" могут запасаться поп-корном и тренировать оральные зоны и пальцы для негатива и "ахр***ть какого важного для меня мнения" в комментариях».

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Мар 13 2017 в 5:11 PDT

Впрочем, большинство подписчиков Алены в Insta девушку похвалили: «Красиво», «Прямо Саманта из Секса в БГ, когда ей шубу облили, шикарный образ», «Образ шикарный!!! Очень идёт Алёне», «Эффектно», «Богиня».

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Мар 13 2017 в 3:12 PDT

Но и без критики не обошлось. По мнению некоторых, Водонаева лишь подыграла Потемкиной: «Я думала, Водонаева сама "собрала лук"))) а это просто "поносить то, что попросили», «По-моему, образ скопирован у Бузовой», «Вы заранее договорились о дресс-коде?»

Ранее мы писали:

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе».

Алена Водонаева: «У меня теперь самая красивая грудь на свете!» Ведущая похвасталась результатами пластики.