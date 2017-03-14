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Водонаева похвасталась рискованным образом


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В Москве проходит Неделя моды, и Алена Водонаева просто не могла упустить такую возможность. Ведущая и модель появилась на одном из модных показов в достаточно смелом образе. До Леди Гага Алена немного не дотянула, но все же.

На показе звезда предстала в роскошной белой шубе и лаковых ботфортах. Причем шуба была накинута на топ. Водонаева поклонников предупредила заранее: «Увидимся на показе Беллы Потемкиной, куда я собрала довольно рискованный лук для выхода. Поэтому "счастливые жены и мамочки" могут запасаться поп-корном и тренировать оральные зоны и пальцы для негатива и "ахр***ть какого важного для меня мнения" в комментариях».

Впрочем, большинство подписчиков Алены в Insta девушку похвалили: «Красиво», «Прямо Саманта из Секса в БГ, когда ей шубу облили, шикарный образ», «Образ шикарный!!! Очень идёт Алёне», «Эффектно», «Богиня».

Но и без критики не обошлось. По мнению некоторых, Водонаева лишь подыграла Потемкиной: «Я думала, Водонаева сама "собрала лук"))) а это просто "поносить то, что попросили», «По-моему, образ скопирован у Бузовой», «Вы заранее договорились о дресс-коде?»

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    Рисунок
    Как вам образ Водонаевой?

Ранее мы писали:

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

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Алена Водонаева: «У меня теперь самая красивая грудь на свете!» Ведущая похвасталась результатами пластики.



0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2017 Теги: Алена Водонаева

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