Шарлиз Терон лишилась голливудской улыбки

Шарлиз Терон (Charlize Theron) - дама с богатым портфолио. Мы видели ее в роли сказочной королевы, монстра и брутальной Фуриозы с бритой головой. Теперь же Шарлиз предстанет в образе шпионки. Причем на съемках звезде пришлось несладко и даже пришлось пожертвовать красотой.

Терон готовится к премьере триллера Дэвида Лейтча (David Leitch) «Атомная блонда». Актриса сыграла главную роль - агента Лотарингии. В трейлере картины Шарлиз выглядит потрясающе и, как заметили светские обозреватели, «дерется, как Джейсон Борн».

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Звезде действительно пришлось серьезно поработать над собой. На подготовку к роли агента британской разведки, заброшенного с миссией в Берлин, ушли месяцы. Тренироваться актрисе помогали восемь помощников, и в какой-то момент Шарлиз даже спарринговалась с Киану Ривзом (Keanu Reeves ), который в то время снимался в сиквеле боевика «Джон Уик».

Как пошутила Терон, в момент спарринга с Киану она чувствовала себя «настоящим мачо». Но, к сожалению, не обошлось без травм. Актриса сломала два зуба и до сих пор проходит лечение у стоматолога.

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Источник фото: Globallookpress.com