Путешествие среди мерцающих звезд

Вы когда-нибудь путешествовали среди мерцающих звезд? Ходили по вершинам гор, погружались в пучину океана? Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» приглашает на фантастическое квест-шоу «Астролябия» – это увлекательная история с оригинальным сюжетом о путешествии ученого, его помощника Тимпана и мальчика-акробата.

В образе любознательного мальчика выступит представитель старейшей итальянской династии, талантливый эквилибрист Александр Орфей Нонес, а в роли профессора – виртуозный жонглер, обладатель международных престижных наград Рудольф Левицкий.













Отважный Тимпан – харизматичный клоун Борис Никишкин, награжденный специальными призами на международных фестивалях в Монте-Карло и Париже, вместе с юными зрителями утроит настоящий цирковой баттл.

В шоу выступит и единственный в России дрессировщик южноамериканских котиков, представитель цирковой династии Дмитрий Тимченко, а также дрессировщик задорных обезьян обаятельный Андрей Теплыгин. Только в «Астролябии» вы можете увидеть потрясающий номер - единственную в мире обезьянку, исполняющую трюк «полет на дирижабле».

Также вас ждут захватывающие, поражающие красотой акробатические номера, ледовый балет, лазерное и фаер-шоу, дрессированные животные – и это еще не все сюрпризы от международной команды создателей. Уже за час до начала представления и во время антракта интерактивная анимационная программа подарит солнечное настроение, перенесет в галактику великих изобретений и больших открытий.

Уникальный формат спектакля «шоу в шоу» позволит вам оторваться от реальности, погрузиться в мир волшебства и сверхъестественных способностей!

Дети узнают много нового из мира изобретений и открытий, побывают в придуманных цивилизациях, освоят космическое пространство, спустятся на дно океана, взлетят к звездам, побывают в захватывающих вселенных.

Испытать самые запоминающиеся эмоции и увидеть современные возможности Цирка танцующих фонтанов «Аквамарин» в одном шоу «Астролябия» - это реальность. Это больше, чем цирк!



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