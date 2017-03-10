Кит Харингтон пообещал грандиозный сезон «Игры престолов»

Зима близко! И она будет очень интересной, даже грандиозной. По крайней мере, так утверждает исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон (Kit Harington).

Накануне была официально объявлена дата премьеры седьмого сезона сериала «Игра престолов». Увидеть новые серии мы сможем с 16 июля. Тизеры представлены, и зрителям обещают нечто невероятное.

«Это будет более грандиозным. В новом сезоне больше амбиций. На этот раз эпизодов меньше, но на них потрачено много денег. И масштаб впечатляет», - рассказал Кит Харингтон ABC News. Седьмой сезон станет предпоследним. И по словам Кита, он уверен, что оставшиеся серии популярного проекта действительно произведут фурор.

Ранее сообщалось, что седьмой сезон проекта будет представлен позже запланированных сроков, поскольку съемочная группа «дожидалась мрачной, серой погоды даже в самых солнечных локациях» для съемок апокалиптической зимы.

Недавно ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта, сообщал, что съемки финального сезона начнутся в сентябре.

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Источник фото: Globallookpress.com