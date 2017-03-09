Скарлетт Йоханссон просят отменить развод

Каждая супружеская пара в определенный момент переживает кризис в отношениях. Но не все пытаются справиться с ним. Актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) предпочла подать документы на развод. А тем временем ее супруг старается сохранить семью.

Журналист Ромен Дориак (Romain Dauriac) обратился к Скарлетт с просьбой отозвать заявление о разводе. Мужчина призывает звезду подумать о дочери и попытаться прийти к компромиссу. «Я хотел бы попросить ее немедленно отозвать свой иск и вернуться к переговорам, как бы это ни было неприятно. Мы — родители прекрасной дочери, которую продолжим совместно воспитывать еще много лет, деля с ней ее радости и печали, как могут делать только родители», — цитируют послание Дориака таблоиды.

Адвокат журналиста пояснил прессе, что на момент подачи заявления супруги вели переговоры о финансах и обсуждали вопрос воспитания двухлетней Роуз. Йоханссон настаивает на преимущественной опеке, Ромен не согласен.

Тем временем в профессиональной сфере у звезды все прекрасно. На днях вышел трейлер новой комедии с ее участием под названием «Тряхни телом». По сюжету компания бывших одноклассниц решает поразвлечься, а в итоге вынуждена прятать труп стриптизера.

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Источник фото: Globallookpress.com