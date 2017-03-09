 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Скарлетт Йоханссон просят отменить развод


0 0

Каждая супружеская пара в определенный момент переживает кризис в отношениях. Но не все пытаются справиться с ним. Актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) предпочла подать документы на развод. А тем временем ее супруг старается сохранить семью.

Журналист Ромен Дориак (Romain Dauriac) обратился к Скарлетт с просьбой отозвать заявление о разводе. Мужчина призывает звезду подумать о дочери и попытаться прийти к компромиссу. «Я хотел бы попросить ее немедленно отозвать свой иск и вернуться к переговорам, как бы это ни было неприятно. Мы — родители прекрасной дочери, которую продолжим совместно воспитывать еще много лет, деля с ней ее радости и печали, как могут делать только родители», — цитируют послание Дориака таблоиды.

Адвокат журналиста пояснил прессе, что на момент подачи заявления супруги вели переговоры о финансах и обсуждали вопрос воспитания двухлетней Роуз. Йоханссон настаивает на преимущественной опеке, Ромен не согласен.

Тем временем в профессиональной сфере у звезды все прекрасно. На днях вышел трейлер новой комедии с ее участием под названием «Тряхни телом». По сюжету компания бывших одноклассниц решает поразвлечься, а в итоге вынуждена прятать труп стриптизера.

Читайте также:

Скарлетт Йоханссон превратилась в киборга. Первый трейлер фильма «Призрак в доспехах».

Скарлетт Йоханссон: «Сексуальность недолговечна». По словам звезды, с возрастом она все больше принимает себя, свое тело, свой имидж. 

Скарлетт Йоханссон: «Не чувствую себя секс-символом». Сама актриса вовсе не считает себя ультрасекси. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.03.2017 Теги: Скарлетт Йоханссон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору