Скарлетт Йоханссон подала на развод

Весна считается самым подходящим временем для любви. Но у актрисы Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) все иначе. Слухи о проблемах в отношениях звезды с мужем подтвердились. Скарлетт подала на развод.

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В браке с французским журналистом Роменом Дориаком (Romain Dauriac) актриса прожила чуть более двух лет. Они сочетались браком в октябре 2014 года, менее чем через месяц после рождения дочери Роуз.

Сплетни о разрыве появились в конце января, но звезда предпочитала не комментировать слухи. Более того, в феврале Скарлетт с Роменом появилась на одном из светских мероприятий. Но теперь в отношениях пары поставлена точка. Причем, по некоторым данным, сохранить дружеские отношения не удалось. По данным Page Six, 32-летняя актриса требует права преимущественной опеки над дочерью, но Дориак против.

«Ромен будет бороться за свои права, - заявил адвокат Дориака. – Он хотел бы продолжать жить во Франции с ребенком, в то время как миссис Йоханссон любит путешествовать. Так что процесс будет интересным». А это значит, что возможна серьезная борьба в суде, стоит ожидать и скандальных заявлений.

Напомним, для Скарлетт брак с Дориаком стал вторым. Ранее она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (Ryan Reynolds).

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Источник фото: Globallookpress.com