Чистые помыслы: идеальный подарок на 8 марта

В преддверии Восьмого марта хочется перефразировать известное выражение «лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками» и признать, что лучший подарок – это когда вообще ничего не нужно делать своими руками. К счастью, такой существует.

Отличный способ порадовать себя в преддверии женского праздника – полностью освободить себя от уборки дома и доверить всю рутинную работу профессионалам.

Так, на сайте компании по переездам и клинингу FEFEL.RU можно заказать подарочный сертификат, в который входит уборка дома специально обученными людьми. Специалисты по клинингу используют профессиональное оборудование, весь необходимый инвентарь, включая стремянки и бескислотные экосредства немецкого производителя.Также в комплексную уборку входят услуги личного менеджера на объекте и онлайн-видеонаблюдение (при наличии WI-FI).

Сертификат можно заказать на официальном сайте компании, его доставят совершенно бесплатно.



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