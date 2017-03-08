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Чистые помыслы: идеальный подарок на 8 Марта


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В преддверии Восьмого марта хочется перефразировать известное выражение «лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками» и признать, что лучший подарок – это когда вообще ничего не нужно делать своими руками. К счастью, такой существует.

Отличный способ порадовать себя в преддверии женского праздника – полностью освободить себя от уборки дома и доверить всю рутинную работу профессионалам.

Чистые помыслы: идеальный подарок на 8 марта

Так, на сайте компании по переездам и клинингу FEFEL.RU можно заказать подарочный сертификат, в который входит уборка дома специально обученными людьми. Специалисты по клинингу используют профессиональное оборудование, весь необходимый инвентарь, включая стремянки и бескислотные экосредства немецкого производителя.Также в комплексную уборку входят услуги личного менеджера на объекте и онлайн-видеонаблюдение (при наличии WI-FI).

Сертификат можно заказать на официальном сайте компании, его доставят совершенно бесплатно.


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 08.03.2017 Теги: переезд клининговые услуги

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