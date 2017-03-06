Кончаловский переживает за Толкалину

В январе актриса Любовь Толкалина ошеломила публику. Артистка сообщила в соцсетях о разрыве с режиссером Егором Кончаловским, подчеркнув, что только окончательно расставшись с мужем, «научилась с ним дружить». Звездам действительно удалось сохранить вполне теплые отношения. И недавно Кончаловский и Толкалина решили объяснить, почему же они расстались.

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Егор и Любовь прожили вместе двадцать лет. Но как призналась актриса, она с самого начала романа понимала, что не пара кинематографисту. Поскольку «была простая как хлебушек, как чистый лист бумаги». У звезд не было общих интересов. Так что разрыв был лишь вопросом времени.

Теперь же Кончаловский признается, что переживает за бывшую подругу. «Потому что легкомысленность в ней присутствует. Иногда не пристегивается, когда ездит, например. Это показательно. Но живет же почти восемь лет без меня, значит, получается», — цитирует режиссера журнал Hello!.

И еще он скучает. «Естественно, к близкому человеку привыкаешь. И, расставшись, скучаешь по запахам, по прикосновениям. Но когда я принимаю решение, я всегда принимаю его окончательно. Даже если оно ошибочное».

А Толкалина призналась, что у обоих новые партнеры. «Новые отношения, конечно, оформились. И у меня, и у Егора, чего уж скрывать. Но мы имеем право не рассказывать об этом в подробностях».

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