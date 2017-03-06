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Хайди Клум похвасталась стройными ногами


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Топ-модель Хайди Клум (Heidi Klum) не из тех, кто просто так сдает позиции. Недавно зациркулировали слухи о проблемах в отношениях звезды с молодым бойфрендом. Поговаривали даже об измене. Но Хайди на всякий случай напомнила, что в свои 43 года она в прекрасной форме и даст фору девушкам лет на 10 моложе.

  • Хайди Клум
  • Хайди Клум
  • Хайди Клум
  • Хайди Клум
  • Кэти Перри
  • Кэти Перри
  • Кэти Перри
  • Кэти Перри
 
 
 

На выходных Хайди блеснула в Лос-Анджелесе на церемонии вручения музыкальных премий iHeartRadio Music Awards. Клум появилась в стильном мини-платье Redemption, босоножках Giuseppe Zanotti и выглядела великолепно. Длинные стройные ноги, подтянутая фигура, ослепительная улыбка - просто идеальная женщина.

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    Рисунок
    По-вашему, Хайди выглядит...

Компанию Хайди составила певица Кэти Перри (Katy Perry). Артистка появилась в стильном туалете August Getty Atelier.

А тем временем совсем недавно в Сети появились слухи о том, что якобы бойфренд Хайди арт-дилер Вито Шнабель неравнодушен к Даше Жуковой. И якобы несколько недель назад Вито вместе с Жуковой был замечен во время романтического свидания в одном из ресторанов швейцарского Санкт-Морица. Правда, представители Романа Абрамовича тут же выступили с опровержением сплетен.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 06.03.2017 Теги: Хайди Клум

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