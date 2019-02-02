Ван Гог. На пороге вечности - цвет гения

О последних годах жизни великого гения 19 века расскажет фильм "Ван Гог. На пороге вечности" (2018), 7 февраля 2019 картина соберет отзывы восхищенных зрителей, появившись в российском кинопрокате. Фильм был представлен режиссерем Джулианом Шнабелем на 75-ом Кинофестивале в Каннах, а Уиллем Дефо, исполнивший главную роль, был номинирован на премию ОСКАР как "Лучший актер". Зрителей, знакомых с фактами из биографии художника, удивит версия смерти живописца, представленная в драме - это вовсе не самоубийство. А творить при жизни Ван Гогу не помешала ни нищета, ни полное отрицание окружающими его художественного таланта, ни даже высмеивание его манеры рисования современниками.

Возможно, мои картины предназначены для людей, которые еще не родились...

Ван Гог. На пороге вечности - для зрителя со вкусом

«Je suis Saint Esprit Je suis sain d'esprit» (Я следую за святым духом, подчиняясь здравому рассудку).

Это фильм о братской любви и творчестве Винсента Ван Гога, ведь никто кроме собственного брата Тэо не верил в его талант. Люди видели лишь безобразно наложенные на холст мазки, излишне яркие и даже кислотные оттенки красок. А приятель художника Поль Гоген предлагал Винсенту рисовать не только с натуры – пейзажи, натюрморты или портреты – но и по памяти, полагаясь на собственную фантазию. Однако в сознании у Ван Гога не всегда рождались радужные мысли и светлые картины, а вот, рисуя природу, он чувствовал связь с Богом и был самим собой, убегая от мрачных теней в своей голове…

Винсент просто не может не творить: он бегает по пшеничным полям, словно ребенок, забирается на склоны холмов и скал, чтобы запечатлеть на холсте необъятные зеленые просторы и красочные закаты. У него нет ни гроша в кармане, ведь картины никто не покупает, он не думает о будущем, не строит планы, а только периодически пьет абсент и рисует, рисует, рисует…

Весь фильм – это настоящее произведение искусства. Уиллем Дефо рассказывает, насколько они вместе с режиссером Шнабелем были увлечены подготовкой и погружены в процесс съемок:

«Смотри, вот здесь не один, а целых три синих цвета. Тут и берлинская лазурь, и небесно-голубой, и цвет морской волны. И такое разнообразие синего неспроста». Он начал объяснять, зачем нужно было окружать глаза на портрете еле заметной красной линией, которая не видна, если отойти чуть дальше. Интерес вынудил меня подойти еще ближе.

Замечания Джулиана были настолько остры и точны, они не только не заслоняли собой эмоции, излучаемые картиной, но и оживляли их.

«Казалось, в нашем разговоре участвовал сам Ван Гог. У меня было ощущение, будто я чувствую его дыхание, слышу стук его сердца. Мне казалось, что Ван Гог словно бы наслаждался тем, как другой художник исследует его картину. «Он взял такую-то кисточку, такую-то краску, начал отсюда и повел кистью сюда…» Это напоминало историю рождения шедевра, историю возникновения жизни».

Сцены от первого лица Деломм и Шнабель решили улучшить за счет разделенного объектива, который создавал иллюзию различной глубины в разных точках одного и того же кадра.

На эту идею режиссера подтолкнули очки, которые тот купил в одном антикварном магазине — линзы оказались бифокальными. Нижняя часть линз создавала иное поле зрения, чем верхняя, и я подумал, что, возможно, именно так Винсент смотрел на окружающий мир. Во всяком случае, природа представлялась совершенно иной».

Когда Деломм надел очки, он воочию увидел то, о чем говорил Шнабель.

«Я понял, почему ему так понравились эти очки, разделяющие изображение на два непохожих друг на друга мира с размытой линией между ними», — объясняет оператор.

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Почему гений на пороге вечности?

Режиссер биографической драмы Джулиан Шнабель считает тему вечности одной из самых важных в творчестве Ван Гога:

«Все люди неизлечимо больны жизнью. А живопись и смерть сильно связаны невидимой нитью, ведь с помощью искусства художник может обхитрить саму смерть и оставаться среди людей любой эпохи, незримым присутствием. Художник может управлять вниманием зрителя своих картин и даже вызывать определенные эмоции. Люди видят картины из жизни живописцев, но это прошлая жизнь, которую уже не вернуть.»

Ван Гог прекрасно понимает, что настоящие ценители его творчества и единомышленники еще не родились, и даже кажется, что он будто бы сам родился не в то время, но ничто не останавливает Винсента. Тот умывается грязью, радуется, как ребенок, глядя на солнце – он вовсе не кажется несчастным человеком. Художник чувствует, что живет именно в том времени и в том месте, в котором должен жить. Он наслаждается моментом здесь и сейчас, простым и неуловимым вещам, и, конечно же, самой жизнью».

Искусство неподвластно смерти, оно живет вечно.

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Работа талантливых художников и операторов над фильмом «Ван Гог. На пороге вечности» (2019) позволила каждому, судя по отзывам о картине, увидеть мир глазами художника и непризнанного при жизни гения. У создателей получилось погрузить зрителя в то время, когда Винсент Ван Гог творил свои шедевры и переживал личные трагедии. Ниже можно посмотреть трейлер биографической драмы с Уиллемом дефо в главной роли.