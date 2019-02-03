Власть: фильм с претензией на откровение

Эту киноленту в двух словах можно описать, как «мощная» и «злая». Она может и не для самого широкого, но уж точно для глубокого зрителя. Фильм «Власть» 2018 имеет сейчас диаметрально противоположные отзывы на Западе. С уверенностью можно сказать, что перед нами не просто байопик о влиятельном американском политике Дике Чейни, а откровение о закулисье мировой политики.

Кто вы, мистер Чейни?

Если попросить совершенно аполитичного россиянина рассказать что-нибудь о Джордже Буше или Билли Клинтоне, то он, наверняка, скажет хоть пару слов. Хотя бы про Монику Левински или «окорочка Буша». А если спросить про Дика Чейни? В большинстве случаев в ответ последует молчание. Но именно Ричарда (Дика) Чейни американское издание «Washington Post» назвало самым влиятельным вице-президентом в истории США. А сенатор-демократ Джозеф Байден - самым опасным «вице» за всю американскую историю. А злые языки и вовсе дразнили его Дартом Вейдером. Сегодня Чейни уже 78 лет, но споры о его роли в истории не утихают. Почему?

Докопаться до сути

Убедительный ответ на этот вопрос за два с небольшим часа экранного времени дает режиссер Адам МакКей. Он уже получил «Оскар» за одно откровение — ленту «Игра на понижение». Адам решил приоткрыть зрителю глаза на истинные причины печально известного мирового экономического кризиса 2008 года. На языке кинематографа он рассказал о финансовых махинациях, которые привели к самому грандиозному экономическому коллапсу со времен Великой депрессии. Критики отмечают, что он взялся доходчиво объяснить очень сложную проблему и даже сумел подать все это увлекательно и захватывающе.

А теперь пришло время МакКею рассказать о «сером кардинале» американской политики Дике Чейни. В этом ему помогли такие звезды Голливуда первой величины как Кристиан Бейл («Боец», «Поезд на Юму», трилогия «Темный рыцарь») и Эми Адамс («Афера по американски», «Под покровом ночи», «Лига справедливости»). Они сыграли супружескую чету Чейни. Главного «ястреба» Джорджа Буша младшего (и опытного наставника нашего героя) господина Дональда Рамсфельда сыграл Стив Карелл («Охотник на лис», «Сорокалетний девственник», «Брюс Всемогущий»). Ну а роль самого американского президента исполнил звезда любимых киноакадемиками «Трех билбордов на границе Эббинга» Сэм Рокуэлл.

«Власть» – это новый «Фаренгейт»?

Картина МакКея местами похожа на документальное кино. Вставки с видео-фрагментами из выпусков новостей на американских каналах, текст и цифры на экране в перерывах между игровыми сценами, специально нанятые журналисты для внедрения в картину реальных высказываний Дика Чейни. Можно даже предположить, что Адам подхватил упавшее знамя у Майкла Мура с его скандальным документальным фильмом «9/11 по Фаренгейту».

Напомним, что «Фаренгейт» вышел в 2004 году. Через год после того, как была развязана война в Ираке. Политический активист Мур осыпает 43-го президента США Джорджа Буша разнообразными обвинениями от победы на выборах в результате подтасовки до причастности к трагедии 11 сентября и дружбе с Бен-Ладеном. Кинолента содержит видение Майклом Муром истинных причин войн в Ираке и Афганистане.

МакКей в некоторых кадрах «Власти» вторит Муру. «Буш победил Альберта Гора только благодаря незначительному перевесу голосов в одном единственном штате, где губернатором был его брат Джеб», - говорит Мур. А из картины МакКея мы узнаем, что пересчет голосов по итогам выборов был отменен решением коллегии судей, один из которых был… приятелем и деловым партнером Дика Чейни.

Вот только у Мура во всем виноват Буш, а в нашем случае — он лишь марионетка в руках кукловода Дика. Ему, дескать, нужно было уломать Джорджа на вторжение в Ирак, чтобы обеспечить выгодными нефтяными контрактами компанию «Халлибертон», которой он раньше руководил.

Больше, чем байопик

Но разница не только в этом. Картину Мура можно слушать, как аудиокнигу. В фильме «Власть» важно замечать разные мелочи и «пасхалки» на экране, а не только внимать закадровому голосу. В этом кадре Чейни ловит рыбу. Инстинкты рыбака пригодятся ему в политике. А в этом — камера выхватывает надпись на здании: «Там, где заканчивается закон, начинается тирания». А Чейни как раз раздобыл у юристов «лайфхак» для попирания закона.

А вот самое интересное — в фильме есть герой, олицетворяющий простого американца эпохи Чейни. Вот он, страж порядка, в день крушения башен-близнецов, а вот - попадает простым солдатом на Афганскую войну и не может понять, что он здесь делает и с кем воюет? Все действия Чейни отражаются на нем. Так не бывает в документальных фильмах. Таких приемов не встретишь и в биографическом кино. Стоит задуматься, кто же главный герой? Чейни или этот парень?

«Адам гениален в своей спонтанности, чем-то он даже напоминает джазмена. Благодаря такому стилю работы у него получается особый смешанный жанр. Зрителю нравится результат, хотя они не могут уловить, чем именно». Продюссер киноленты «Власть» («Vice») Кевин Мессик.

Смотреть, чтобы задуматься

Хочется поблагодарить наших локализаторов за то, что в отечественном прокате лента с оригинальным названием «Vice» называется именно «Власть», а не «Вице-президент». Такое название куда больше соответствует сути картины. Речь не только о том, как Чейни удалось пройти тернистый путь от выпивохи-неудачника к вице-президенту и расширить «границы» этой должности. Это картина о том, как устроена сама власть.

Влияние Чейни на неопытного Буша-младшего, описанное в фильме «Власть», отлично иллюстрирует поговорку «короля играет свита». В истории многих стран были моменты, когда власть на деле принадлежала вовсе не тем, кто обозначен в школьных учебниках как президент либо монарх. За примерами не нужно далеко ходить. В нашей истории был период, когда на бумаге монархами были Екатерина I и Петр II, а на деле всем заправлял «Алексашка» Меньшиков...

Но мы слишком редко задаемся вопросами, кто, НА САМОМ ДЕЛЕ, ответственен за то или иное решение? Что легло в его основу? Верят ли политики в то, о чем говорят с высоких трибун?

«Беда в том, что сегодня у нас слишком много информации. И слишком много дезинформации. Я вообще порой сомневаюсь, что мы собой представляем, в каком мире живем» Режиссер Адам МакКей.

«Во что мы верим», - спрашивает экранный Чейни своего наставника Дональда Рамсфельда, а тот отвечает ему лишь приступом глумливого смеха… Здесь четко виден режиссерский посыл зрителю. Как вы позволяете делать с собой все ЭТО? Почему не замечаете очевидного? Почему вам все равно? Именно за это многие критики на Западе уже назвали картину «злой».

Кинолента заставляет задуматься не только о политике, но и о нас самих. Всегда ли за успешным мужчиной стоит сильная женщина? (Некоторые достижения Чейни в фильме не объяснишь ничем, кроме…«супруга промыла мозги») Как реагировать, если твой ребёнок оказался нетрадиционной сексуальной ориентации? (спокойствие Дика в киноленте поражает. Смогли бы так?) Каково это, сделать подчиненным своего начальника, а потом... уволить его?!!! (Финал взаимоотношений Расмфельда и Чейни в фильме «Власть» - мечта задерганного начальством «офисного планктона»?) На что Вы готовы ради продвижения по службе? Если верить Адаму МакКею (и не только ему), то Дик готов был бомбить целую страну ради этого!

«Власть» бросает тень на правоту латинской поговорки «Закон — есть Царь» и делает намеки в сторону популярной теории «deep state» (подлинное законспирированное правительство США, никому не подконтрольные спецслужбы и т.д). Его просмотр порождает множество вопросов, которые стоит задать, прежде всего, самому себе!

В сухом остатке

Фильм «Власть» 2019 с Кристианом Бейлом в главной роли выйдет на экраны в России 22 февраля. В США премьера состоялась 25 декабря 2018 года. В начале января Кристиан получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в этой картине. Фильм также номинирован на премию «Оскар» в восьми номинациях.