Если вы думали, что это картина про страсть, ревность и криминал – поспешим вас расстроить. Вопреки трейлеру, вышедшему в 2018 году, и некоторым отзывам, фильм «Море соблазна» (2019) - это новый киношедевр с популярными актерами про альтернативную реальность (дата выхода на экраны - 24 января). На что способен мальчик, чтобы хоть раз в жизни встретиться со своим отцом, погибшим в Афганистане? Как вести себя, когда за стенкой живет отчим-тиран? Остается лишь закрываться в себе, создавая альтернативный мир игры на компьютере, где ты можешь контролировать процесс. Но обо всем по порядку…

Съемочная команда и создание персонажей «Serenity»

Режиссером и автором сценария триллера стал Стивен Найт, являющийся номинантом на премию ОСКАР за свой дебютный сценарий к картине «Грязные прелести» и известный по таким кино-шедеврам, как триллер «Эффект Колибри» и «Лок» 2013, «Порок на экспорт» 2007, «Девушка, которая застряла в паутине» 2018, «Союзники» 2016, «Пряности и страсти» 2014, драма «Жертвуя пешкой» 2014, фэнтези «Седьмой сын» 2014, а также сериал в криминальном жанре «Острые козырьки» 2014.

По его словам, «Море соблазна» – это не классика криминального нуар-триллера, здесь зритель найдет отсылки к классической литературе и кино.

«Если говорить о диалогах, декорациях и общей атмосфере, меня вдохновили произведения Эрнеста Хемингуэя и Грэма Грина, это очевидно. Также здесь присутствуют некоторые отсылки к классике кино 1940-50-х годов».

Оператором фильма выступил Джесс Холл (байопик «Стандер», комедия «Типа крутые легавые», «Сын Рембо», исторический фильм «Происхождение», мелодрама «Больше, чем друг», комедийный боевик «Успеть за 30 минут», аниме «призрак в доспехах», техногенный триллер «Превосходство» и другие), который был номинирован в 2008 году на премию Satellite Award за фильм «Возвращение в Брайдсхед», а в 2010 – стал членом Британского сообщества кинооператоров.

Обычно, начиная работу над картиной, Холл изучал визуальные решения, найденные его коллегами по цеху в других проектах, и, переосмысляя данный опыт, создавал что-то новое. Но с триллером «Море соблазна» (2019) все было совсем иначе, как признался позже кинематографист.

«Занятно, что все сцены этого фильма я почти сразу представил себе наглядно, с множеством визуальных сцен. Быть может, все дело в особенном сценарии Найта, уникальном сюжете и оригинальном созданном им мире. В процессе работы меня вдохновляло творчество Эрнеста Хемингуэй и Грэма Грина. Особенно книга «Острова в океане», которую была прочитана мной много лет назад, но перед съемками фильма я снова к ней вернулся».

Также стоит упомянуть и таких членов съемочной команды, как:

дизайнер Дэнни Гликман (при разработке костюмов для персонажей фильма, таких разных по темпераменту, он вдохновлялся классическим кино в жанре нуар при участии Хамфри Богарта и Лорен Бэколл, перенося эту атмосферу на эстетику современного мира);

продюсер Гай Хили («Играй, как Бэкхэм», «Отрицание», «Железная леди», «Эффект Колибри», «Тайна», «Побег»);

продюсер Грег Шапиро («Ромовый дневник», «Детройт», «Роковая страсть», «Гарольд и Кумар», «Заговорщица»);

а также исполнительный продюсер Карстен Лоренц, сопродюсер Андреас Хабермайер, художник-постановщик Эндрю МакАлпайн, главный гример Фелисити Боуринг, дизайнер костюмов Денни Гликман, монтажер Лора Дженнингс.

Роли в загадочном триллере «Море соблазна» 2019 года исполнили:

Мэттью МакКонахи («Пляжный бездельник» 2019, «Темная башня» 2017, «Порок» 2001, «Интерстеллар» 2014, криминальная драма «Волк с Уолл Стрит» 2013, биографическая драма «Далласский клуб покупателей» 2013, «Контакт» 1997, «Сахара» 2005 и т. д.);

(«Пляжный бездельник» 2019, «Темная башня» 2017, «Порок» 2001, «Интерстеллар» 2014, криминальная драма «Волк с Уолл Стрит» 2013, биографическая драма «Далласский клуб покупателей» 2013, «Контакт» 1997, «Сахара» 2005 и т. д.); Энн Хэтэуэй («Отпетые мошенники» 2019, «Последнее, чего он хотел» 2019, «Отверженные» 2012, «Однажды в Нью-Йорке» 2014, «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012, «Дьявол носит Prada» 2006, «Война невест» 2009, «Алиса в Зазеркалье» 2010, «Интерстеллар» 2014, «Крэйзи» 2005, «8 подруг Оушена» 2018 и т. д.);

(«Отпетые мошенники» 2019, «Последнее, чего он хотел» 2019, «Отверженные» 2012, «Однажды в Нью-Йорке» 2014, «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012, «Дьявол носит Prada» 2006, «Война невест» 2009, «Алиса в Зазеркалье» 2010, «Интерстеллар» 2014, «Крэйзи» 2005, «8 подруг Оушена» 2018 и т. д.); Дайан Лэйн («Карточный домик» 2018, «Головоломка» 2015, «Талли» 2017, «Париж подождет» 2016, «Романовы» 2018, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016);

(«Карточный домик» 2018, «Головоломка» 2015, «Талли» 2017, «Париж подождет» 2016, «Романовы» 2018, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016); Джимон Хонсу («Седьмой сын» 2014, «Ангелы Чарли» 2019, «Тарзан. Легенда» 2016, «Стражи Галактики» 2014, «Аквамен» 2018, «Капитан Марвел» 2019 и др.);

(«Седьмой сын» 2014, «Ангелы Чарли» 2019, «Тарзан. Легенда» 2016, «Стражи Галактики» 2014, «Аквамен» 2018, «Капитан Марвел» 2019 и др.); Джейсон Кларк («Кладбище домашних животных» 2019, «Последствия» 2019, «Эверест» 2015, «Джонни Д.» 2009«Великий Гэтсби» 2013, «Штурм Белого Дома» 2013, «Человек на Луне» 2018, сериал «Екатерина Великая» 2019).

Загадочный сюжет и неожиданная развязка

Все вокруг наши догадки, и даже волну, что бьются о берег.

На солнечном острове в городке Плимут живет упрямый моряк Бейкер Дилл, его единственный заработок – рыбалка с туристами на яхте «Серенити».

В один из дней он отказывается передавать удочку клиентам, заплатившим 700 долларов за возможность порыбачить, и угрожает им ножом, думая, что снова поймал «того самого» гигантского тунца. Он попадался Диллу на крючок всего 4 раза, но потом ускользал, уплывая обратно в море. Главный герой даже дал ему имя – «Правосудие».

Напарник Дилла и его единственный друг Дюк (Джимон Хонсу) старается уладить ситуацию, кажется, ему это не в первой. Он беспокоится за моральное состояние товарища, а другие в городе и вовсе думают, что Бейкер Дилл помешался и сошел с ума.

Периодически главный герой видит странные сны со своим маленьким сыном и даже разговаривает с ним одинокими вечерами в своем воображении. И, как зритель понимает позже, неспроста…

И ведь мы очень мало знаем о прошлом Дилла, даже совсем ничего. Внезапно призраки прошлого настигают его в местном баре в виде бывшей супруги Карэн (Энн Хэтэуэй). Она здоровается и называет его именем Джон, которое тот сменил много лет назад в надежде начать новую жизнь. Карен в отчаянии, она предлагает Диллу странную сделку – убить его нынешнего мужа-тирана Фрэнка в обмен на огромную сумму денег, чтобы избавить своего сына Патрика, их с Диллом общего сына, от ужаса и скандалов, которые повторяются дома каждый день.

С этого момента начинаются муки выбора главного героя – избавить сына от кошмара или оставить все, как есть, не лишать человека, пусть и мерзавца, жизни. Но ведь Фрэнка так легко скормить акулам – он сам идет в ловушку, заказывая у Бейкер Дилла рыбалку-экскурсию.

Сначала кажется, что это увлекательный фильм про «безумного» рыбака и его приключениях в открытом море, а также выборе – убить человека или остаться безучастным. Но все не так, как кажется…

Что за место Плимут – реальный или выдуманный?

Все, что мы знаем о городке Плимут, можно услышать и по местному радио, голос из которого каждое утро восклицает: «Нас можно услышать не только здесь, но и на лодках в океане. Еще одно замечательное утро на самом красивом острове в этом грязном мире! В воздухе аромат сахарного тростника – просто идеальный день, чтобы выйти в море и поймать гигантскую рыбу!»

Герой внезапно узнает, что его судьба предрешена, а каждый шаг прописан заранее. Но кем? Создателем компьютерной игры, внутри которой и находится городок Плимут, которого нет ни на одной географической карте. О том, что создатель игры – сын Дилла Патрик, становится понятно уже ближе к концу, особенно благодаря загадочным названиям и именам, дающим зрителю наводку – например, вторе имя Рейда Миллера «Правило» или кличка непойманного тунца «Правосудие».

Игра под названием Плимут включает в себя еще несколько мини-игру с уровнями:

«Поймай кота» – Дилл все время ловил кота своей подруги Констанс; «Сосчитай рыбёшек» – каждый раз после выход в море в блокноте отмечалось количество рыбы; «Ловля тунца» – того самого неуловимого гиганта; «Убить человека» – новая игра с Френком и Карен.

Но на острове действует одно единственное правило – никто не должен умирать. Так почему же создатель решил поменять это правило? Неужели в своих интересах…

Ведь на самом деле Бейкер Дилл – это капитан Джон Мейсон, погибший на войне в Ираке в бою в 2006 году, который был посмертно награжден медалью за отвагу.

А убить своего отчима Фрэнка, на самом деле обыкновенного строительного рабочего и пьяницу, а вовсе не миллионера-мафиози, мечтал сам Патрик уже много лет.

А финальная сцена мало кого оставит равнодушным: «-Я совершил ужасное. Я изменил игру, чтобы я смог навестить тебя. -Я всегда буду рядом, приходи ко мне. Мы встретимся на «Серенити», приходи, буду ждать тебя на причале».

Ниже можно посмотреть трейлер на русском языке фильма «Море соблазна», вышедший еще в 2018 году, 24 января 2019 триллер был показан на российских экранах.