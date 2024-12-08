Международный день грамотности 2025: история и традиции праздника

Получение знаний играет важную роль для развития каждого человека. Это непосредственно влияет на проявления в разных сферах жизни. Чтобы подчеркнуть значение данного момента, был учрежден особый праздник – Международный день грамотности, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, традициях и мероприятиях, приуроченных к этому дню.

Когда отмечается Международный день грамотности в 2025 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата, которая ежегодно приходится на 8 сентября. День не имеет статуса официального торжества, однако несет в себе важный посыл – напомнить людям о важности обучения, образования и саморазвития.





История праздника

Международный день распространения грамотности появился в 1965 году. Его возникновению способствовало проведение конференции в Иране. Основным вопросом, который обсуждался на данном мероприятии, были меры, необходимые для ликвидации безграмотности. Проблема нашла широкий отклик среди представителей различных стран. По итогам конференции было принято решение об основании праздника, целью было определено уменьшение численности неграмотных людей с помощью создания образования, доступ к которому можно получить даже в самых отдаленных уголках планеты.

Период 2002-2012 годов было решено обозначить десятилетием грамотности. С этой целью проводился ряд мероприятий международного уровня под эгидой ЮНЕСКО. За выдающиеся успехи в решении проблемы неграмотности подразумевалось вручение премий.





Значение Международного дня грамотности

Праздник и цели, которые он преследует, имеет огромное значение в современном мире. В определенных странах, чтобы предоставить возможность ребенку получить даже начальное образование, семьям приходится прикладывать значительные усилия для сбора средств. Кроме того, в некоторых государствах считается, что необходимость образования для женщин отсутствует. Наблюдается катастрофический дефицит школ и других образовательных учреждений, получению образования препятствуют традиции, сложившиеся в обществе, длительные войны. Чтобы искоренить такие проблемы, необходимо предпринимать меры и прикладывать усилия, способствующие развитию грамотности в обществе.





Традиции и мероприятия

День грамотности сопровождается мероприятиями, которые проводят в разных странах и заключаются в организации конференций и мастер-классов. На них устраивают свободные чтения стихов и других произведений, конкурсы рисунков, по итогу участникам вручают подарки и дипломы. Волонтеры организовывают обучающие курсы, проводят постановки, чтения классических произведений при посещении детских домов и больниц, домов престарелых.

В России к этому празднику приурочена традиция, согласно которой любой человек, давно окончивший обучение, имеет возможность обновить свои знания, написав проверочный диктант либо пройдя тестирование по той или иной дисциплине.





Интересные факты о грамотности в мире

С грамотностью связано множество интересных фактов, с некоторыми из них предлагает ознакомиться Клео.ру:

Численность грамотных людей на Земле составляет порядка 84 процентов человек. Однако количество людей, которые не имеют читать и писать, достигает 781 млн, это каждый десятый житель.

Количество детей, которые не получают образования в школе, составляет около 260 млн. Из них 34 млн детей проживают в Африке к югу от Сахары.

В сфере грамотности и образования в мире наблюдается значительный гендерный разрыв. Доля неграмотных женщин существенно превышает мужчин. Так, в Афганистане среди жителей, чей возраст превышает 15 лет, численность грамотных мужчин составляет 51,9 процентов, а женщин – лишь 21,9 процентов.

В некоторых странах не соблюдается принцип равенства доступа к знаниям для мальчиков и девочек. Так, в Центральной Азии среди учащихся младших классов, которые не посещают школу, численность девочек превышает мальчиков на 27 процентов.

Согласно статистическим данным, получение образования в школе каждый дополнительный год, увеличивает шансы на будущий заработок на 20 процентов.

Позволить себе дистанционное обучение могут далеко не все, а лишь учащиеся из регионов планеты, относящихся к развитым. Доступ к интернету из дома имеют менее 35 процентов школьников, при этом у 1,3 млрд детей он отсутствует.





Итог

Международный день в грамотности в 2025 году – это важный праздник, направленный на то, чтобы подчеркнуть важность доступа к обучению и образованию. Этот день – повод задуматься о глобальной столь проблеме и уделить внимание собственному саморазвитию.